Applaus für die Besten bei prima la musica-Bundesbewerb

Als beste junge Musikerinnen und Musiker in Österreich auf ihrem Instrument präsentierten sich vier junge Niederösterreicher beim Bundesbewerb von prima la musica in Feldkirch. Mit dabei eine Kandidatin aus Perchtoldsdorf und ein Kandidat aus Brunn; Alma Teibler und Leonhard Baumgartner. Baumgartner trat in der Wertungskategorie Violine (Altersgruppe IIIPLUS) an und triumphierte mit 100 möglichen Punkten als bester junger Musiker Österreichs.

„Ich möchte zu den Wiener Philharmonikern.“

Seine erste Ausbildung erhielt er an der Franz Schmidt Musikschule Perchtoldsdorf, derzeit studiert er an der Kunstuniversität Graz (KUG Graz) in Oberschützen. Für die NÖN ist er kein Unbekannter: Schon 2021 nannte er in einem Interview, nachdem er in Moskau bei der „Internationalen Music Online Competition“ in der Altersgruppe 14 bis 17 Jahre den 1. Preis errungen hatte, als sein erklärtes Berufsziel: „Ich möchte zu den Wiener Philharmonikern.“

„Ob ich wirklich Orgel im Konzertfach studieren werde, das wird sich noch weisen.“

Alma Teibler, die ihre Ausbildung im Konservatorium für Kirchenmusik der Diözese St. Pölten absolviert, wurde Bundessiegerin in der Wertungskategorie Orgel (Altersgruppe IIIPLUS). Die 16-Jährige studiert bei Ulrike Weidinger, die sehr stolz auf ihre Schülerin ist. Alma Teibler wurde in jungen Jahren von der Faszination Orgel bei der „Internationalen Waldviertler Orgelwoche“ in Heidenreichstein angesteckt, die jedes Jahr im Sommer Orgelfans aus allen Teilen des Landes anzieht. Beim Bundeswettbewerb spielte sie Werke von Bruhns, Bach und Planyavsky. Sie sagt über ihre Berufsziele: „Grundsätzlich möchte ich schon etwas mit Musik machen. Ob ich wirklich Orgel im Konzertfach studieren werde, das wird sich noch weisen.“ Die Kategorie Zither Solo wurde im Festsaal der Musikschule ausgetragen. Als einzige Vertreterinnen aus Niederösterreich in dieser Instrumentenkategorie traten Laura Pernitsch (Altergruppe 1) und Matilda Wieselthaler (Altersgruppe 2) an, beide Schülerinnen von Monika Kutter in der Privaten Musikschule im Studio-z in Perchtoldsdorf.

Laura Pernitsch aus Perchtoldsdorf erreichte den 3. Platz und Matilda Wieselthaler aus Gießhübl den 2. Platz in ihren Altersgruppen. Monika Kuttner ist hoch zufrieden: „Zum ersten Mal traten Schülerinnen der noch sehr jungen Privaten Musikschule im Studio-z bei prima la musica an und schafften den Einzug in den Bundeswettbewerb. Das verspricht Gutes für die künftigen Wettbewerbe.“

