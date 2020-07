Die Lage am Arbeitsmarkt stabilisiert sich, ist aber weiter kritisch, weiß Gerhard Stirling, stellvertretender Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Mödling. „Wir müssen aber davon ausgehen, dass uns die Corona-Krise und ihre Folgen noch länger am Arbeitsmarkt begleiten werden.“

Ende Juni waren 4.596 Personen beim AMS Mödling arbeitslos gemeldet, gegenüber dem Vormonat zwar ein Rückgang um fast 8 Prozent, aber ein deutliches Plus gegenüber den Juni-Zahlen aus dem Vorjahr (+47 Prozent).

„Neben intensiver Vermittlungsarbeit für Jobsuchende setzen wir alles daran, möglichst viele Arbeitsplätze mit Hilfe der Kurzarbeitsbeihilfe zu sichern“, betont Stirling. Seit März haben die Mitarbeiter des AMS Mödling nicht weniger als 2.652 Anträge für Kurzarbeitsbeihilfe von Unternehmen bearbeitet. Zur Zeit der Wirtschaftskrise 2009/2010 waren es niederösterreichweit 140 Anträge.

Noch über 6.300 Personen in Kurzarbeit

37.670 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in den vergangenen drei Monate kurz gearbeitet oder tun dies noch. „Aktuell befinden sich 6.351 Beschäftigte in Kurzarbeit. 76 Millionen Euro an Kurzarbeitsbeihilfen wurden ausbezahlt“, macht Stirling deutlich.

Ein Unternehmen, das die Unterstützung des AMS Mödling zu schätzen weiß und dank Kurzarbeit die schwere wirtschaftliche Zeit überbrücken konnte, ist der Friseursalon „Creative Hair & Beauty“ von Christian & Marion Iser am Wiener Neudorfer Europaplatz.

„Als wir am 16. März schließen mussten, war mir sofort klar, dass das nicht nur eine Woche dauern wird“, erinnert sich Marion Iser an den Beginn des Lockdowns zurück.

Ebenso klar war, die vier Mitarbeiterinnen nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken: „Ich wollte sie auch deshalb im Betrieb halten, um bei Besserung der Situation sofort wieder durchstarten zu können.“

In nur zwei Tagen seien dank der Unterstützung durch die Mitarbeiter des AMS Mödling alle Formalitäten erledigt und die Weichen auf Kurzarbeit gestellt gewesen. Seit 1. Mai sind alle Mitarbeiterinnen wieder voll eingesetzt, durch die Vermittlung von Rainer Zazworka, ihrem Ansprechpartner beim AMS, sei es zudem gelungen, einen Lehrling als Verstärkung zu bekommen.

„Wir haben jetzt zwei Angestellte und drei Lehrlinge“, berichtet Marion Iser stolz.

Und ihr Augenmerk werde weiterhin dem Personal gelten: „Ich lasse meine Mitarbeiter nicht im Stich. Dank AMS Mödling hat bislang alles super und unbürokratisch funktioniert.“