Jedes Jahr wird besonders im Sommer dringend nach Blutspendern gesucht. Passende Termine und die dafür benötigten Örtlichkeiten zu organisieren, wird jedoch durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen schwierig. „Wir brauchen einen großen Saal, um genügend Sicherheitsabstand garantieren zu können“, erklärt Hannelore Resch, Sachbearbeiterin für Blutspendewesen der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Brunn am Gebirge. „Das Veranstaltungszentrum BRUNO ist beispielsweise dafür sehr geeignet.“ Zudem wurden ein separater Eingang mit Checkpoint und ein eigener Ausgang geschaffen. „Die Betten stehen mit genügend Abstand zueinander, für unsere Blutspender wartet nach der Spende ein eigener Tisch mit Snacks und Getränken“, berichtet Resch.

Die gute Nachricht. Von einem Corona-bedingten Spenderrückgang sei keine Spur: „Im Gegenteil, wir hatten bei unseren Aktionen sogar mehr als 300 Spender. Sie haben sich Gott sei Dank nicht vom Spenden abhalten lassen.“

Ein Umstand, den Gerhard Poyer, Blutspendebeauftragter der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Mödling, bestätigen kann: „Auch bei uns ist die Anzahl der Spender im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bei den letzten Aktionen hatten wir jeweils weit über 100 Teilnehmer, normalerweise bewegen wir uns im Bereich von 70 bis 80 Spendern.“ Zurückzuführen sei dies auch „auf die hohe Bereitschaft, in schwierigen Zeiten zusammen zu halten und zu helfen“.

Terminvergabe auf SMS-Basis

Um das Zusammentreffen vieler Personen zu vermeiden, greift das Rote Kreuz auf SMS- Benachrichtigungen zurück. Eingetragene Spender werden so über den Ablauf informiert, und gebeten, um eine bestimmte Uhrzeit zu erscheinen.

Schüller, RK Mödling Gerhard Braun gilt mit 350 Mal als Rekord-Blutspender in NÖ.Notärztin Susanne Ottendorfer weiß um die Wichtigkeit, stets Konserven zu haben, und spendet regelmäßig Blut. Vor Kurzem zum 50. Mal.

Als „Superspender“ gilt Gerhard Braun (74) aus Biedermannsdorf, der mit 19 Jahren als Soldat das erste Mal Blutspenden ging. „Die Krankenschwester hat mir damals erzählt, dass sie am Vortag Personen mit seltenen Blutgruppe B negativ verzweifelt gesucht haben. An diesem Tag habe ich ihr versprochen, dass ich von nun an jedes Jahr Blut spenden werde.“ 70 Mal hat der Biedermannsdorfer nur Thrombozyten gespendet. „Aus gesundheitlichen Gründen ist es mir seit letztem Jahr nicht mehr erlaubt, Blut zu spenden, sonst hätte mich nichts aufhalten können, weiter zu machen.“, berichtet der 74-Jährige mit Wehmut.

Susanne Ottendorfer aus Wiener Neudorf, Notärztin am Landesklinikum Mödling, ist seit vielen Jahren selbst überzeugte Blutspenderin. Erst kürzlich erreichte sie einen Meilenstein: ihre 50. Blutspende. „Während meiner Schulzeit war ich bereits als Sanitäterin tätig, und während des Studiums habe ich meine ersten Blutspenden abgegeben.“ In Spitzenzeiten war Ottendorfer drei- bis viermal jährlich bereit, Blut zu spenden. Ein Dienst an der Gesellschaft, der für sie selbstverständlich ist.

Die Arbeit des Roten Kreuzes in dieser schwierigen Phase beschreibt sie als „professionell und gut organisiert.“ Ottendorfer ist zudem von der hohen Anzahl der Spender begeistert. Dennoch hofft sie, dass es in Zukunft in der Bevölkerung „noch mehr Verständnis für die Bedeutung des Blutspendens geben wird“.