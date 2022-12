Bezirk Mödling B12-Umleitung hat vorzeitig ein Ende: Verkehrs-Beschränkung aufgehoben

Wirtschaftshofleiter Martin Höne, Helmut und Bernhard Rennhofer (Ziviltechnikbüro Rennhofer), Bürgermeister-Stellvertreter Chris Schmitzer, Bürgermeister Andreas Linhart sowie Mitarbeiter der Baufirma Karl Seidl, Istvan Deli, Hannes Reiner, Christian Krenn und Polier Fadan Cehajic (v.l.). Foto: Gemeinde Brunn/Johanna Hoblik

F ast ein Monat früher wurden die Bauarbeiten in der Wiener Straße in Brunn am Gebirge abgeschlossen. Autofahrer und Wirtschaftstreibende atmen auf.