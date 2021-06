Klaus Wechselberger von der Umweltinitiative Wienerwald schlägt Alarm. „Es ist kaum zu glauben – trotz Meldung am 6. April dieses Jahres an die Behörde in Form einer Sachverhaltsdarstellung – rinnen nach eigener Grobmessung weiter mindestens drei Liter Wasser pro Stunde durch einen seitlichen Schaden des Ablaufbauwerks aus. Selbst eine Anfrage, wer für die umgehende Schadensbehebung zuständig ist, wartet auf Antwort. Passiert ist jedenfalls bis heute nichts.“

Starke Nutzung erweise sich als ungünstig

Das Problem liege daran, dass dieser unerwünschte Wasseraustritt auf unterstem Niveau des Ablauf-Biotops stattfinde. Dies bedeute bei fehlendem Zufluss durch ausreichenden Regen ein Absinken bis zum Austrocknen dieser dem See nachgelagerten Gewässerzone.

Wechselberger weiß: „Bereits seit mehreren Jahren leidet der Steinbruchsee unter mangelndem Wasser aus Niederschlägen wie Regen und Schnee. Bereits einige Hitzetage reichen für zusätzlichen Verlust durch Verdunstung aus. Das bedeutet auch eine Verschlechterung der Gewässerqualität.“ Ungünstig erweise sich auch eine starke Nutzung des Sees durch im Wasser herumtobende Hunde und Betreten besonders sensibler Zugangsbereiche mit Wasserpflanzenbewuchs, weil dadurch Sedimente aufgewirbelt werden, die die Aufgabe haben, das Wasser zu filtern und so klar zu halten.

Verschärft werde die Situation dadurch, dass der See durch gewisse Internet-Foren als Geheimtipp geistere und quasi als Badesee beworben werde.

Badewillige in Naturpflege einbeziehen

„Mir ist schon klar, dass es aufwendig ist, ein Gebiet von der Größe des Steinbruchsees 24 Stunden lang zu kontrollieren. Mein Ansatz wäre, die Leute, die hierher kommen, in die Pflege des Naturschutzgebietes mit einzubeziehen. Wer etwas für die Natur tut, der solle auch die Möglichkeit haben, das Gewässer zumindest in bestimmten Phasen und bei bestimmten Einstiegsstellen auch zum Baden zu nutzen.“ Hunde- und Pferdekot im Wasser wären jedoch kontraproduktiv. Und auch, dass erst Party gemacht oder gebadet wird, die Hinterlassenschaft an leeren Pet-Flaschen, Kunststofffolien und vollen Hundegackerl-Sackerln aber dann nicht mit nach Hause genommen werden.

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Elmar Seiler kennt die Situation rund um den Steinbruchsee sehr gut und hat selbst ein Foto in einem Magazin entdeckt, wo der Steinbruchsee als Badesee dargestellt wird.

Er merkt jedoch an: „Beim Steinbruchsee handelt es sich um ein Naturschutzgebiet, das gut überwacht wird. Streng genommen ist für ein Naturschutzgebiet die Naturschutzabteilung der Landesregierung zuständig. Unser Bezirksförster ist des Öfteren im Naturschutzgebiet unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen, denn wir bekommen relativ oft Beschwerden wegen Müll, der sich dort ansammelt.“

Naturgewässer als begehrte Badestellen

Dass der Pegelstand dramatisch absinkt, kann sich Seiler nicht vorstellen. „Wir leben in einem Gebiet, wo die Umwelt sehr aufmerksam beobachtet wird. Das wäre uns sicher von mehreren Stellen mitgeteilt worden.“

Katharina Haselsteiner von der Naturschutzabteilung des Landes erklärt, es habe bereits Gespräche mit der Gemeinde Kaltenleutgeben über ein Besuchermanagementkonzept gegeben. „Ziel eines solchen Konzeptes wäre es, die Besuchernutzung auch unter dem Gesichtspunkt der steigenden Freizeitnutzung im Gebiet mit den naturschutzfachlichen Anforderungen in Einklang zu bringen.“

Aufgabe der Abteilung Naturschutz war es hierbei, den naturschutzfachlichen Rahmen für ein solches Konzept darzulegen; die Ausarbeitung eines Vorschlags erfolge ausschließlich durch die Gemeinde. Dieser Vorschlag müsste vor Umsetzung von der Abteilung Naturschutz geprüft werden und erfordert entweder eine bescheidmäßigen Ausnahmegenehmigung oder eine Verordnungsänderung.

Kaltenleutgebens Bürgermeisterin Bernadette Schöny, ÖVP, sagt: „Dieses Wochenende war es besonders schlimm, was die Frequenz des Sees betrifft. Dass der See als Geheimtipp beworben wird, obwohl Baden dort verboten ist, mutet beinahe skurril an. Fakt ist, dass wir in Gesprächen mit der Gemeinde Perchtoldsdorf sind und dass eine Lösung für den Steinbruchsee gefunden werden muss. Wir haben ein Planungsbüro beauftragt, ein Nutzungskonzept auszuarbeiten. Jetzt warten wir, bis die Vorschläge auf dem Tisch liegen.“ Nachsatz: „Wir haben Interesse daran, dass die Natur sinnvoll geschützt wird und dass es die Möglichkeit gibt, Baden zu gehen.“