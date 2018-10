Bis 11. November bietet das art.experience Kulturfestival abwechslungsreiches Kulturprogramm an drei Standorten; erstklassige Kabarettisten, Autoren, Künstler und Journalisten gastieren damit bereits zum neunten Mal in Folge in Mödling, Perchtoldsdorf und Baden. „Das Motto des Festivals lautet ‚Kultur vor der Haustüre‘. Renommierte Künstlern quasi vor der Haustüre ohne lange Anfahrtswege“, betont Organisator Nicolas Hold von der Agentur Vision05.

Programm im Raiffeisenforum Mödling

18. Oktober 2018, 19.30 Uhr

Roland Düringer – Der Kanzler

Mit seinem neuen Kabarettprogramm „Der Kanzler“ kehrt Roland Düringer wieder zu seinen Wurzeln zurück. Pointenreich erzählt er die satirische Geschichte vom Aufstieg und Fall eines Polit-Hoffnungsträgers.

19. Oktober 2018, 19.30 Uhr

Rudi Fußi – Jetzt rede ich! Ein Politikberater packt aus

Der Kabarett-Erstling von Rudi Fußi und Co-Autor Gerald Fleischhacker wird von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert. Der PR- und Politikberater bildet sein Publikum im Rahmen des fiktiven AMS-Intensivkurses „Berufspolitiker, aber richtig!“ zu zukünftigen Stars der österreichischen Polit-Szene aus.

art.experience Perchtoldsdorf

22.10.2018 Science Busters „Warum landen Asteroiden immer in Kratern“

23.10.2018 Lesung mit Thomas Raab & Andreas Gruber

24.10.2018 Peter Klien „Reporter ohne Grenzen“

26.10.2018 Lukas Resetarits „70er – leben lassen“

27.10.2018 Thomas Stipsits „Stinatzer Delikatessen – Quasi ein Best Of“

art.experience Baden

01.11.2018 Gunkl „Zwischen Ist und Soll – Menschsein halt“

02.11.2018 Lukas Resetarits „70er – leben lassen“

02.11.2018 Diskussion zum Thema „Investigativer Journalismus“

03.11.2018 Science Busters „Das Universum ist eine Scheißgegend“

04.11.2018 Thomas Stipsits „Stinatzer Delikatessen – Quasi ein Best Of“

04.11.2018 Frühstück mit Armin Thurnher & Dirk Stermann

05.11.2018 Klaus Eckel „Zuerst die gute Nachricht“

05.11.2018 Flüsterzweieck „Stabile Eskalation“

06.11.2018 Peter Klien „Reporter ohne Grenzen“

07.11.2018 Zirkowitsch und Fröhlich „Tugend ohne Gott“

08.11.2018 Lesung mit David Schalko „Schwere Knochen“

09.11.2018 Kurzgeschichten & Lyrikbewerb zeilen.lauf

09.11.2018 Florian Scheuba „Folgen Sie mir auffällig“

10.11.2018 Kinder- und Jugendkurzgeschichtenbewerb schreib.art

10.11.2018 Lesung mit Simon Hadler „Wirklich wahr!“

11.11.2018 Frühstück mit Florian Klenk & Florian Scheuba

http://www.art-experience.at