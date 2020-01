13,4 Millionen Fahrgäste – das ist ein weiterer Fahrgastzuwachs von rund 700.000 Fahrgästen auf der Strecke von Wien nach Baden. „Die Badner Bahn etabliert sich immer mehr als umweltfreundliche Alternative zum Auto“, jubelt Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, Betreiber der Badner Bahn. Ein Vergleich: 2010 verzeichnete die Badner Bahn 10,7 Millionen Fahrgäste.

Mit dem vor wenigen Wochen unterzeichneten Verkehrsdienstevertrag, der im Dezember 2020 in Kraft tritt, wird das Angebot deutlich ausgebaut. In einem ersten Schritt wird der von der Früh bis am Abend durchgängige 7,5-Minuten-Takt im Bereich Wien Oper bis Wiener Neudorf eingeführt. Mit dichteren Intervallen und mehr Kapazitäten steigt das Leistungsangebot um 20 Prozent. In den folgenden Jahren sind weitere Angebotsverbesserungen vorgesehen. Die Fahrzeugflotte wird ab Mitte 2021 schrittweise mit neuen Fahrzeugen modernisiert.

2019 legten die Züge der Badner Bahn insgesamt 80.000 Fahrten auf der Strecke von Wien Oper bis Baden Josefsplatz zurück. Dabei fuhr sie über 1,9 Millionen Kilometer. Das entspricht umgerechnet über 47 Erdumrundungen.

Über 50 Prozent der Fahrgäste sind Pendler, die die Badner Bahn für den täglichen Weg zur Arbeit nutzen. Fahrten in die Schule, zum Shopping, für Freizeitzwecke und zum Sightseeing sind weitere Gründe, in die Badner Bahn einzusteigen.