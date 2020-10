Die aktuelle Corona-Situation hat auch den Bezirk Mödling fest im Griff. Mit 614 Fällen (Stand: Montagabend) seit Beginn der Aufzeichnungen liegt man in Niederösterreich im Spitzenfeld. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein neuer Cluster aufgeht, Fälle aus Schulen, Kindergärten und Firmen publik werden.

Tatsachen, die Bezirkshauptmann Philipp Enzinger im NÖN-Gespräch bestätigt. „Die Mitarbeiter leisten seit März Unfassbares“, bedankte er sich beim Team.

Der eingerichtete Corona-Krisenstab sei nach etwas ruhigeren Sommer-Wochen wieder rund um die Uhr im Einsatz. Von Montag bis Sonntag der Vorwoche wurden „1.513 Stunden nur in Covid-19-Themen investiert“, hat Enzinger beeindruckende Zahlen parat. All das „neben dem Regelbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger des Bezirkes“.

Externes Personal hilft bei „Spurensuche“

Mittlerweile gibt’s für das Contact Tracing, die Spurensuche, zusätzlich externes Personal: „Drei Soldaten und drei schwangere Kindergartenpädagoginnen.“ Demnächst werden auch Studenten und Maturanten aufgenommen.

Eben jene Nachverfolgung der Kontaktpersonen von positiv Getesteten samt den notwendigen behördlichen Verfügungen ließe das Personal ans Limit stoßen: Man denke nur an das 200-Mitarbeiter-Unternehmen im Industriezentrum NÖ-Süd mit 53 „Positiven“. Wiewohl es da für Enzinger und den Krisenstab fast „Entwarnung“ gab. Nur ein Mitarbeiter stammt aus dem Bezirk Mödling, andere aus Wien, der Großteil aus Ungarn (Pendler). Da blieb nur die Informationspflicht der jeweils zuständigen Behörden.

Sorgen um Gymnasium, Aufreger „Kindergarten“

Allerdings: „Sorgen bereitet uns derzeit die Situation im Gymnasium Perchtoldsdorf“, berichtete Enzinger kurz vor Redaktionsschluss. Dort sei von sechs positiv getesteten Schülern die Rede.

Nach dem freitägigen Aufreger in Breitenfurt gab’s hingegen Entwarnung. Besorgte Eltern wandten sich an die NÖN, jemand aus dem Betreuerteam des Kindergartens in der Edlingergasse sei „positiv“, offiziell würde so getan, als sei nichts passiert. Bürgermeister Wolfgang Schredl, ÖVP, nahm die Vorwürfe zum „Anlass, um zu lernen, wie man es bei künftigen Fällen in der Praxis besser machen kann. Ich halte es für sinnvoll, einen Krisenstab einzurichten, mit Vertretern der Gemeinde, der Bezirkshauptmannschaft und der Kindergartenleitung“.

Enzinger widersprach Anschuldigungen, die Gesundheitsbehörde hätte nicht sofort Schritte gesetzt habe. „Es wurden alle infrage kommenden Kinder und der gesamte Betreuungsstab getestet.“ Negativ. „Natürlich hängen wir keine Namen an der Tür aus, aber es wird sehr wohl kommuniziert, wenn es einen Verdachtsfall gibt.“

Appell an Bevölkerung, Anordnungen zu folgen

Der Bezirkshauptmann appelliert einmal mehr an die alle, die Lage ernstzunehmen und „die gebotene Verantwortung wahrzunehmen“. Hygienemaßnahmen, Mund-Nasen-Schutz tragen und vor allem, „keine Partys in Zeiten zu feiern, in denen eigentlich das Abstand Halten notwendig ist“.

In Niederösterreichs Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Todesopfer am Montag auf 116 gestiegen, darunter ein 88-Jähriger im Landesklinikum Mödling.

Covid-Fighters „lauern“ in Brunn am Gebirge

Indes besteht auch die Möglichkeit von PCR-Schnelltests in der Franz Schubert Straße 19 in Brunn am Gebirge. „Lange Warteschlangen und eine Ansteckung während der Wartezeit sind ausgeschlossen“, verspricht Oliver Prosenbauer, einer der Initiatoren; das garantieren die Online-Registrierung und die kontaktlose Testabnahme, wenn gewünscht direkt aus dem eigenen Auto. Das Testergebnis liegt garantiert innerhalb von 24 Stunden vor. Kostenpunkt: 150 Euro.

Einer der „Gurgelnden“ war auch EU-Abgeordneter Lukas Mandl, ÖVP. „Ich bin vielen Menschen in Kontakt. Mit Abstand. Mit Maske. Unter Einhaltung aller Regeln. Darüber hinaus reduziere ich persönliche Begegnungen, auch wenn das sehr schwierig ist. Und ich mache regelmäßig einen Covid-Test.“ Dieses Mal eben in Brunn.

www.coronatest-brunn.at