Ein Wort gab das andere – und schon ertönte der Startschuss für ein Benefizkonzert zugunsten der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Brunn am Gebirge. Richard Redl, hauptberuflich Geschäftsführer der „Event Corp/Eventtechnik“ in der Hauptstraße in Mödling, hat eine Musicalvergangenheit.

Und mit der „Blues Brothers Corporation & Band“ ist er oft und erfolgreich gemeinsam mit Roberto Razenberger als Jake und Elwood Blues im Auftrag des Herrn unterwegs; dieses Mal im Rahmen des Benefizkonzerts für das Österreichische Rote Kreuz Brunn am Gebirge.

"Erfahrungsgemäß sind die Konzerte so mitreißend"

Und damit am kommenden Samstag, 3. November um 20 Uhr die Fans den BRUNO-Festsaal für den guten Zweck so richtig stürmen – der Reinerlös kommt der Aufrechterhaltung des Rot-Kreuz-Dienstbetriebes zugute – hat Redl einige seiner Freunde um Unterstützung gebeten. Und er hat sich keinen Korb eingefangen. „The rats are back“ rund um Eric Papilaya sind mit dabei, Ex-Starmaniac Anita „Niddl“ Ritzl, Country-Geigerin Bernadette Schlembach (Wicked Wildcats), Musicalstar Nazide Aylin ebenso. „Und niemand hat lange überlegt, sondern gleich zugesagt“, freut sich Redl.

Allesamt Garanten für einen stimmungsvollen Abend, für den Rot-Kreuz-Mann Roman Aigner verspricht: „Erfahrungsgemäß sind die Konzerte so mitreißend, dass unsere Gäste nicht lange auf ihren Stühlen sitzenbleiben möchten. Aus diesem Grund werden freie Platzwahl ohne Reservierung und genügend Steh- und Tanzbereiche auf den Seitenflächen des Konzertsaals geboten.“

ticket.on-core.at