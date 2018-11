Drei Jahre ist es her, dass Österreich mit dem Flüchtlingsstrom konfrontiert wurde. Seit dem ist klar, dass Integration auch noch in den kommenden Jahren Thema sein wird.

„Familie ist dort, wo emotionale Nähe ist“ davon ist Heinz Kumpf aus Gaaden überzeugt. Denn wie sehr ihm, seiner Frau und seinem Sohn Tim Imat ans Herz gewachsen ist, merkte er heuer im Juli, als der junge Afghane gemeinsam mit zwei anderen Burschen in eine Wohnung in Brunn übersiedelt ist.

Zur Zeit absolviert Imat eine Lehre bei den Wiener Stadtwerken, hat im Rahmen einer Übergangsklasse, die damals in der HTL in Mödling eingerichtet war, den Hauptschulabschluss nachgemacht und zwei Jahre lang die HTL-Fachschule für Elektrotechnik besucht; als Klassenbester im zweiten Jahr.

Doch es hätte auch alles ganz anders kommen können. Denn als Imat 2015 in Österreich als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling ankam, fand er eine Bleibe in der Einrichtung in der Jägerhausgasse in Mödling. Hier war er gemeinsam mit über 100 Burschen auf engstem Raum zusammen, individuelle Betreuung war so nicht möglich. Erst als sich Barbara Magagna von „Connect Mödling“ auch um die Burschen in der Jägerhausgasse zu kümmern begann, zeigte sich ein Lichtstreifen am Horizont. Denn Magagna kannte Tim, den Sohn von Heinz Kumpf.

Imat wollte nicht nur so schnell wie möglich Deutsch lernen, „sondern auch in einer Familie untergebracht werden“, erzählt der heute 20-Jährige. Heinz Kumpf erinnert sich: „Ich bin mit meiner Familie rund eine Stunde zusammen gesessen, dann war schnell klar, dass wir einen jungen Flüchtling aufnehmen wollen.“

„In der Familie gelingt Integration am besten“

Jenes Gesetz, das ermöglicht, Pflegekinder aufzunehmen, wurde kurzerhand auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ausgeweitet. Und Kumpf versteht nicht, dass dieses System von der Politik nicht mehr forciert und beworben wurde und wird. „Direkt in der Familie gelingt Integration am besten. Schon alleine für den Spracherwerb ist die Familie wie ein Turbo. Außerdem ist die Unterbringung in einer Familie die kostengünstigste Variante“, weiß Kumpf. Natürlich habe es Diskussionen gegeben.

Aliakhbar Ghorbani wohnt im tralalobe-Haus in Biedermannsdorf und hat im September bei Knorr Bremse seine Lehrausbildung begonnen. | Jandrinitsch

„Meine Frau hat mit Imat lange über das Frauenbild debattiert, das in Afghanistan vorherrschend ist. Wichtig ist, dass über alles gesprochen wird. Das habe ich Imat auch gesagt“, stellt Kumpf klar. Eine Lehre zu machen, das war stets das Ziel von Imat. „Ich habe mich bei vielen Firmen beworben, Heinz wollte immer, dass ich die Schule fertigmache“, erzählt Imat. Doch er setzte sich schließlich durch und schaffte es, unter 100 Bewerbern einen Ausbildungsplatz bei den Wiener Stadtwerken zu ergattern. Einen Lehrplatz bei Knorr Bremse in Mödling hat Aliakhbar Ghorbani aus dem tralalobe-Haus in Biedermannsdorf gefunden. Den Mathematik-Test bestand er als Bester. „Das habe ich in meiner langen Karriere als Lehrlingsausbildner noch nicht erlebt“, lobt Werner Pürstinger. Obwohl Aliakhbar erst im September begonnen hat, unterweist er schon die Schnupperlehrlinge. Mit Freude, Einsatz, und dem Willen, selber weiter zu lernen.