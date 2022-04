Bewegungsmangel: Zwischen Ansturm und Problemen

Werbung

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Sportvereine ausgewirkt? Die NÖN fragte bei der Schwimmunion Mödling, der Admira und dem Hockey-Club Wiener Neudorf nach – mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Über 60 Kinder haben sich bei der Schwimmunion Mödling für das Ostercamp angemeldet. Eine Nachfrage, die Präsidentin Veronika Stefanik nicht stillen kann. „Wir können den Bedarf nicht abdecken, weil wir nur beschränkt Wasserflächen zur Verfügung haben“, hat Stefanik als Vereinsverantwortliche mit einem regelrechten Luxusproblem zu kämpfen, muss daher sogar Kindern eine Absage erteilen.

Wettkampfschwimmer sind im Vorteil

Wir haben derzeit zu wenige Nachwuchsteams.“ Paul Pultar Odbmann Hockey-Club Wiener Neudorf

Doch Stefanik kennt auch das Gegenteil. Denn während im Breitensport eine große Nachfrage da ist, klafft im Leistungsbereich ein Loch. „Wir haben so wenige registrierte Schwimmer wie noch nie“, bereitet das Stefanik Kopfzerbrechen. Da haben während der Pandemie viele Talente die Schwimmhaube an den Nagel gehängt. „Weil nur bestimmte Mitglieder trainieren durften, die Wettkampfschwimmer waren. Noch nicht registrierte Wettkampfschwimmer waren nicht berechtigt zu trainieren“, verlor Stefanik so einige Athleten.

Keine Veränderung, eher ein Ansteigen des Interesses, bemerkte Admiras Nachwuchskoordinator Jürgen Hellmuth-Schirnhofer.

Deutliches Plus bei Nachwuchs-Kickern

„Es ist bei uns alles wie vorher. Bei den Jüngsten, also U6 und U7, bemerken wir sogar mehr Kinder“, erzählt Hellmuth-Schirnhofer. Das führt er vor allem darauf zurück, dass die Admira in Zeiten der Pandemie weiterhin versucht hat, die Kinder mit Online-Trainings zu beschäftigen. „Sei es mit Laufprogrammen oder Technikübungen.“

Während es populäre Sportarten wie Schwimmen und Fußball also noch einfacher hatten, hat es die Randsportart Hockey schwerer erwischt. Bei Wiener Neudorf-Obmann Paul Pultar hat sich „ein deutlicher Schwund bemerkbar gemacht.“ Generell müsse ein Hockey-Verein mehr Werbung betreiben, um Nachwuchs zu bekommen. Und: Auch bei den 14- bis 18-Jährigen sei das Interesse am Hockey deutlich abgeebbt. „Das war vorher schon so, wurde durch Corona aber noch verschärft“, weiß Pultar.

Existenzbedrohend sei die Situation noch nicht, dennoch braucht es im Wiener Neudorfer Nachwuchs dringend wieder Kinder. „Wir haben derzeit zu wenige Nachwuchsmannschaften. Jetzt können wir aber zumindest wieder in die Schulen gehen“, wird Pultar dort ordentlich die Werbetrommel für den Hockey-Sport und seinen Verein rühren.

