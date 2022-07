Blutspenden: Nur keine Angst vor der Nadel

Werbung

Enttäuschung herrschte vorigen Woche bei der FF Biedermannsdorf. Eigentlich hätte im Feuerwehrhaus eine Blutspendeaktion stattfinden sollen, doch diese wurde von der Blutspendezentrale für Wien, NÖ und dem Burgenland kurzfristig abgesagt.

Die kurzfristige Absage begründet Antonia Filka vom Roten Kreuz so: „Die Blutspendeaktion in Biedermannsdorf musste leider aufgrund kurzfristiger Ausfälle von Schlüsselpersonal aufgrund von Krankenständen abgesagt werden. Geplante Blutspendeaktionen werden soweit wie möglich durchgeführt, doch leider haben auch die Blutspendedienste des Roten Kreuzes – genauso wie etliche andere Organisationen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege – mit einem akuten Personalmangel zu kämpfen.“

Außerdem würden die Zahlen der Covid-19-Infektionen wieder steigen, die steigende Zahl der Krankenstände macht auch den Rettern zu schaffen. Denn für eine Blutabnahme komme nur diplomiertes Personal in Frage. Das Rote Kreuz bedauere diesen Zustand sehr und versichert, „dass unsere Kolleginnen und Kollegen in der Personalabteilung intensiv seit Monaten daran arbeiten, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blutspendedienst einzustellen“.

Das alles hält Gerhard Braun aus Biedermannsdorf nicht vom Blut spenden ab: Er ist Niederösterreichs fleißigster Blutspender.

Vor 56 Jahren brachten ihn die Worte einer Mitarbeiterin der Blutspendezentrale dazu, so oft wie möglich spenden zu gehen. „Damals habe ich relativ spontan entschieden, Blut spenden zu gehen. Als ich ankam, wurde mir gesagt, dass am Vortrag verzweifelt nach fünf Konserven meiner Blutgruppe gesucht wurde. Da habe ich versprochen, in Zukunft regelmäßig zu gehen. Das habe ich eigentlich immer durchgehalten“, berichtet Braun.

Nur etwa zwei Prozent der österreichischen Bevölkerung haben seine Blutgruppe B negativ. Mit seinen insgesamt 135 Litern an gespendetem Blut konnte er zahlreiche Leben retten. Wieso er das tut, ist für Gerhard Braun keine schwere Frage: „Weil es eine gute Sache ist. Man kann jemand anderem helfen und mich kostet es nur ein bisschen Zeit und etwas Blut. Das war es mir immer wert.“ Mittlerweile darf der 76-Jährige seit einigen Jahren aufgrund der vorgegebenen Altersbeschränkungen nicht mehr spenden. In seiner Zeit als Vorzeigespender kam er jedoch insgesamt auf 350 Blutspenden, für die er vor einigen Wochen, verspätet aufgrund der Corona-Pandemie, vom Roten Kreuz ausgezeichnet wurde.

Auch der Perchtoldsdorfer Thomas Kochanek ist bemüht, so oft wie möglich Blut spenden zu gehen. 26 Mal hat Kochanek das bisher getan.

Thomas Kochanek war bereits 26 mal Blut spenden. Foto: Haunold

Für Thomas Kochanek ist Blutspenden eine persönliche Angelegenheit: „Ich war selbst fast in einer Situation, in der ich Blut bekommen hätte und es doch nicht bekommen habe. Das war der ausschlaggebende Punkt, also habe ich die Initiative ergriffen.“

Auch seine Familie brachte er dazu, immer wieder Blutspenden zu gehen. Das Schönste daran sei zu sehen, wie damit anderen geholfen wird. „Man kriegt eine Verständigung, wenn das gespendete Blut verwendet wird. Das ist irgendwie befriedigend und ein wirklich schöner Moment. Dann weiß man, dass ein Mensch das Blut wirklich bekommen hat und damit vielleicht sogar ein Leben gerettet wurde“, sagt Kochanek.

