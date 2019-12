Bis auf Michael Exarchos, Bürgerliste Achau, treten alle aktuell amtierenden Bürgermeister wieder als Spitzenkandidaten ihrer Parteien bzw. Listen an. Die Wahl wird dennoch spannend bleiben. Vor allem in Hennersdorf, wo die absolute ÖVP-Mehrheit (10:9) gegenüber der SPÖ ins Wackeln geraten könnte. Denn plötzlich sind mit der FPÖ und den Grünen zwei weitere Parteien mit von der Partie.

Spannung in den Wienerwald-Orten

Auch in Breitenfurt kämpft die ÖVP (11 Mandate) um die Nummer-1-Position. Ebendort waren 2015 die Grünen (9) der Volkspartei knapp auf den Fersen. Für Spitzenkandidatin Gabriele Rass-Hubinek, Grünen, sei seit Herbst allerdings die Stimmung unter dem neuen ÖVP-Bürgermeister Wolfgang Schredl „viel positiver als unter Ernst Morgenbesser. Daher wären wir für Gespräche offen“.

In der ÖVP sieht man dies ähnlich, sagt Schredl: „Grundsätzlich sind wir für alle Parteien zur Zusammenarbeit offen. Meine Linie ist: Wenn ein guter Vorschlag kommt, ist es egal, von welcher Partei dieser stammt.“

In Kaltenleutgeben kommt es zum „Kampf der Generationen“. Gemeinderätin Bernadette Schöny, Geschäftsführerin der Jungen ÖVP NÖ, will stimmenstärkste Partei (derzeit 8 Mandate) werden und die Ära von SPÖ-Bürgermeister Josef Graf (11 Mandate) beenden. „Kaltenleutgeben hat sich in den vergangenen Jahren nicht so gut entwickelt, wie sich das viele Menschen wünschen. Wer uns wählt, gibt uns den klaren Auftrag, mehr Bürgernähe und Mitbestimmung in den Gemeindealltag zu implementieren und Zukunftsprojekte, wie zum Beispiel die Hauptplatzgestaltung auf den Weg zu bringen.“

Graf sieht die Kandidatur Schönys „gelassen. Wir haben in den letzten Jahren mit den uns zur Verfügung stehenden Finanzmitteln sehr gute Arbeit geleistet und Kaltenleutgeben für unsere Bürger zu einem angenehmen Wohnort gestaltet. Diese gute Arbeit möchte ich gerne weiter vorantreiben. Die Bürger haben jetzt die Wahl zwischen Jugend oder Erfahrung“.

Einige Änderungen bei den Bürgerlisten

Einges hat sich bei den diversen Listen getan: Unter anderem wird das „Bürgerforum Brunn“ nicht mehr kandidierten. Erich Führnstahl hat „keine aktiven Nachfolger gefunden“. Dafür ist in Brunn am Gebirge nach dem FPÖ-internen Krach „Wir Brunner zu 100%“ von Mario Rosensteiner mit dabei. „Vösendorf 2000“ ist nach dem fliegenden Wechsel von Vizebürgermeister Wilfried Santa zu NEOS nicht mit dabei, dafür geht „Wir Vösendorfer“ mit Johann Pipek ins Rennen. Und in Gumpoldskirchen hat sich das „Aktive Gumpoldskirchen“ (AG) neu aufgestellt und will als „G.U.T.“ punkten. Mit AG-Gründer Engelbert Sulyok als Spitzenkandidaten.

In Mödling will es die Ex-Grüne und aktuell „unabhängige“ Gemeinderätin „Sonja Zimov mit ihrer „Leben“-Liste wissen, in Breitenfurt will Harald Morr mit seiner „Bürgerliste“ in den Gemeinderat einziehen. Den besten Stand haben „Wir Gaadner“ und „Miteinander für Laab“. Sie werden wohl auch weiterhin den Ortschef stellen.

Einen Überblick über die Spitzenkandidaten aller Parteien findet ihr in der Printausgabe und im ePaper.