Comeback der Hauptstadt des NÖ-Faschings

„Fasching ist etwas, über das wir uns seit Jahrzehnten definieren. Wir haben den größten Faschingsumzug und das größte Faschingstreiben Ostösterreichs“, erzählt Citymanagement-Geschäftsführer Michael Danzinger. Geplant ist ein volles Programm mit Musik, Markt und Verpflegung – so wie vor der Pandemie.

Schlüsselübergabe vor dem Rathaus am Samstag

Startschuss für die Feierlichkeiten ist die traditionelle „Übernahme der Amtsgeschäfte“ durch Faschingsherzog Heinrich XVIII. am Samstag um 11.11 Uhr. Den abschließenden Höhepunkt bildet die Faschingsparty am Faschingsdienstag in der Mödlinger Innenstadt.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Umzugs, den Günther Bauer, Stellvertretender Obmann des Mödlinger Förderungsvereines (MFV) organisiert. „Das war dieses Mal ein bisserl schwieriger als sonst. Nachdem wir nicht gewusst haben, ob es Corona-bedingt überhaupt Faschingstreiben geben wird, habe ich erst mit einem Monat Verspätung – etwa im November – mit den Vorbereitungen starten können.“ Kurz vor Weihnachten wurden die Anmeldeformulare ausgeschickt, etwa 40 Teilnehmer werden mit dabei sein. Ebenso wie tausende Schaulustige, die die Wiener Straße, Hauptstraße und den Freiheitsplatz säumen werden. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, hat ihr Kommen zugesagt. Start ist um 14.11 Uhr, ab 13 Uhr gibt’s das traditionelle Faschings-Platzkonzert am Josef Hyrtl-Platz mit der Blasmusik Mödling, dem Fanfarenzug und den „Mö Mö Frinden“ aus dem belgischen Zottegem.

Mödlinger Fasching ist ein Aushängeschild

Danzinger weiß: „Für uns als Stadt ist der Mödlinger Fasching ein Aushängeschild, mit dem wir viele Menschen erreichen. Vor allem ist es natürlich für die Freizeitwirtschaft und die Gastronomie eine sehr lukrative Woche.“

Ein Umstand, den Bezirkswirtesprecher Johannes Schmid („Kanzlei“ in Mödling) nur bestätigen kann: „An diesem Wochenende sind Gäste in Mödling, die nur genau zu diesem Anlass da sind und sonst nicht zu uns kommen. Deshalb ist es wichtig, sich von der besten Seite zu zeigen.“ Mödling könne mehr, als nur „eine Narrenstadt zu sein“, trotzdem müsse die Chance genutzt werden, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Zu diesem Anlass haben die Gastronomiebetriebe am Wochenende länger offen: „Auch die Buschenschanken, die normalerweise fixe Aussteckzeiten haben, haben geöffnet. Das Angebot soll so sein, dass alle verfügbaren Betriebe offen sind.“

In Perchtoldsdorf freuen sich die „Turmrucker“ und der Perchtoldsdorfer Faschingsverein auf den Umzug, der wieder am Dienstag um 13.30 startet; aus verkehrstechnischen Gründen in der Dechant Zeiner-Gasse. Über die Walzengasse und Hochstraße geht es dann weiter zum Paul Katzberger-Platz.

