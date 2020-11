Die Situation wird auch in der Bezirkshauptmannschaft Mödling immer prekärer. Darauf deuten zumindest mehrere Anrufe und Mails hin, die die NÖN erreicht haben. „Ich hatte Kontakt mit einer positiv getesteten Person, habe mich in Selbstquarantäne begeben und wurde erst am 8. Tag von der Bezirkshauptmannschaft kontaktiert. Das Contact Tracing klappt im Bezirk offensichtlich nicht mehr“, ist eine Frau besorgt.

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger spricht auf NÖN-Anfrage von „Einzelfällen, die bei weit über 10.000 Quarantäne-Fällen leider vorkommen“. Nach einer „positiven“ Meldung müsse man die Kontaktpersonen erheben und ausfindig machen. „Bis wir deren Telefonnummer und E-Mailadresse haben, vergeht Zeit, wenn dann die Pandemieärzte den Akt auch noch nicht gleich abhandeln, weitere“.

Dass die Spurensuche sehr akribisch betrieben werden und funktioniere, zeige der aktuelle Personalaufwand: „Wir haben die beiden Teams des Krisenstabes nunmehr seit dem Wochenende gemeinsam im Einsatz. Natürlich räumlich getrennt. Wir sprechen da von 100 Köpfen“, betonte Enzinger.

Die Fallzahlen steigen auch im Bezirk Mödling rasant, aktuell liegt der Schwerpunkt bei den „Steyler Missionaren“ in St. Gabriel mit zehn positiv getesteten.

Die Ordensleute sind in Quarantäne, es finden vorerst keine öffentlichen Gottesdienste statt, die Heilig-Geist-Kirche selbst ist zugängig, merkte P. Franz Helm, Rektor des Missionshauses St. Gabriel, an. Die Mieter in St. Gabriel, das Hotel Gabrium und die Montessori-Schule, sind von den Maßnahmen der Behörde derzeit nicht betroffen.