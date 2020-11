In Neu-Guntramsdorf gibt es eine Schnelltest-Bedarfsordination im bisherigen Geschäftslokal der Volkshilfe in der Ozeanstraße 10.

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, war es wichtig, dass ein eigenes Ärzteteam, bestehend aus Susanne Meyer, Sabine Muck, Bernhard Hensley-Schinkinger sowie Clemens Weber, rasch für Klarheit im Falle einer Erkrankung sorgt: „Bei begründetem Verdacht auf eine Covid-19-Infektion können sich Menschen einen Termin mit einem der vier Bedarfsärzte ausmachen. In den Räumlichkeiten wird dann ein Rachenabstrich vorgenommen, das Ergebnis des Schnelltests ist nach etwa 15 Minuten verfügbar.“ Weber will damit „konkrete Maßnahmen setzen, anstatt abzuwarten“.

Die Gemeinde hat in einem ersten Schritt 1.000 Test angekauft. Schüler, Lehrer sowie Personal der kritischen Infrastruktur wie Feuerwehr oder Gemeinde können sich kostenlos testen lassen. In begründeten Verdachtsfällen werden die Kosten über die Krankenversicherung abgerechnet, die Ärzte werden von der Gemeinde bezahlt. Auch Tests für Gesunde können vereinbart werden, dann sind allerdings 30 Euro zu bezahlen.

In Biedermannsdorf setzt Gemeindearzt & Bezirksärztesprecher für die Allgemeinmediziner Peter Fuhrich auf seinen „Test-Container“.

Gemeinde Gemeinderätin Doris Botjan und Bürgermeister Robert Weber vor der neuen Bedarfsordination in der Ozeanstraße.

Er war auch einer der ersten Ärztevertreter, die forderten, dass Allgemeinmediziner Corona-Tests durchführen dürfen. „Ich bin auch Betriebsarzt bei den Firmen Lkw Walter und Containex, Letztere hat mir einen entsprechenden Container für die Durchführung von schnellen Antigen-Tests zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Biedermannsdorf hat 50 Prozent der Mietkosten übernommen“.

Der Container steht beim Ordinationseingang in der Josef Bauer-Straße 3, wer sich testen lassen will, muss einen Termin ausmachen, „während der normalen Ordinationszeiten ist das nicht möglich“, betont Fuhrich. Warten kann man im beheizten Zelt. Ausgerüstet mit Schutzanzug, FPP 2-Maske, Schutzbrille und Gesichtsschild macht sich Fuhrich ans Werk. Er will auch die Angst vor dem Abstrich, der idealerweise durch die Nase erfolgt, nehmen. „Es ist unangenehm, aber zum Aushalten“, betont Fuhrich, der auch entschieden auf eines hinweist: „Vor dem Test keine Nasensprays oder Tropfen in die Nase geben, falls diese verstopft sein sollte. Sonst wird das Testergebnis verfälscht.“