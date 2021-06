Stand Montagmittag waren im Bezirk Mödling nur noch 24 Infizierte aktenkundig. Die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) lag bei 11,8 und somit deutlicher niedriger als bei den Nachbarn Wien (31,6) und Baden (27,3).

Dafür nehmen die betrieblichen Impfungen Fahrt auf. REWE-Konzern, DHL, ABB – um nur einige zu nennen – haben in den Betrieben impfwillige Mitarbeiter bereits mit der ersten Dosis versehen lassen, am Montag ging es auch in der Shopping City Süd los.

„Meilenstein im Kampf gegen Covid-19“

In Kooperation mit der Wirtschaftskammer NÖ, Notruf NÖ sowie „CPR“ (Consultants for Professional Rescuers) wurden Impfwillige aus allen Bereichen, allen voran Shop-Mitarbeiter und Dienstleister wie Reinigungs- und Sicherheitskräfte sowie Servicemitarbeiter geimpft. Centermanager Tomáš Urbanovský hält das kostenlose Angebot für einen „weiteren Meilenstein im gemeinsamen Kampf gegen Covid-19“.

Bereits nach Ausbruch der Pandemie habe die Shopping City Süd zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheit im Center für Besucher und Mitarbeiter bestmöglich zu gewährleisten und wurde von einem unabhängigen Institut mit dem „Safe & Health Places“-Gütesiegel ausgezeichnet, ließ Urbanovský nicht unerwähnt. Noch eine gute Nachricht: seit Kurzem sind zudem Schnelltestes durch die Zusammenarbeit mit der SCS-Apotheke für alle Besucher kostenlos.