„Corona“ hält auch den Sport in Atem. Zahlreiche Verdachtsfälle gab es in Tirol. Genau dort gab es für die Admira am Sonntag das Spiel gegen Wattens. Doch von besonderen Vorsichtsmaßnahmen hielt die Admira nichts. „Wir waren in ständigem Austausch mit der Bundesliga, die uns versichert hat, dass es keinerlei Grund zur Beunruhigung gibt“, sagt Admira-Manager Amir Shapourzadeh: „Vielleicht war es bei ein paar Spielern in den Hinterköpfen, aber von unserer Seite hat es keine andere Vorgehensweise als sonst gegeben.“

Ähnlich ging Hypo am Wochenende mit der Situation um. Beim Cup-Halbfinale gab es keine besonderen Vorkehrungen. „Ich habe das mit der Mannschaft durchbesprochen. Sie sollen alles machen, um ihr Immunsystem zu stärken. Ich habe aber eher Angst, dass eine Spielerin die Grippe oder einen Magen-Darm-Virus erwischt. 20-, 30-jährige Sportlerinnen gehören beim Coronavirus auch nicht zu der gefährdeten Gruppe“, meint Hypo-Coach Ferenc Kovacs.

Auf ein gutes Immunsystem setzt auch das Perchtoldsdorfer Sprint-Ass Markus Fuchs: „Natürlich ist Vorsicht geboten, aber ich habe keine Angst, mich irgendwo zu infizieren.“ Eigentlich hätte sich Fuchs erstmals in seiner Karriere für eine Hallen-WM qualifiziert. Doch die Welttitelkämpfe in Nanjing fielen aufgrund des Virus’ aus. „Als Athlet finde ich es sehr schade“, murrt Fuchs: „Aber ich verstehe, dass die Gesundheit der Athleten im Vordergrund steht.“

Reiseziele ändern sich vermutlich auch

Im „Corso“-Reisebüro in der Hauptstraße in Mödling herrscht allen Unkenrufen zum Trotz keine Krisenstimmung, wie Prokurist Michael Puschmann auf NÖN-Anfrage bestätigt: „Unsere Buchungslage ist nach wie vor gut. Wir bekommen nach wie vor Anfragen, auch bezüglich der betroffenen Gebiete wie beispielsweise Italien. Buchungen gibt es auch – allerdings eher für den Sommer und nach Sizilien, wo das Virus momentan noch nicht festgestellt wurde.“

Ähnlich sieht das Patrik Weitzer von Raiffeisen-Reisen Mödling: „Das Geschäft läuft gar nicht so schlecht wie berichtet wird. Die neun Stornierungen betrafen kurzfristige Reisen nach Oberitalien. Man fühlt die Unsicherheit der Kunden, die auch zahlreich bei uns anrufen. Aber man merkt, dass sie uns als Ansprechpartner im Reisebüro vertrauen und sich gut beraten fühlen.“ Chinarestaurants spüren die Auswirkungen des Coronavirus mehr, wie eine Mitarbeiterin des China-Lokals „Sin Hua“ in der Neusiedler Straße in Mödling bestätigt: „Wir spüren die Auswirkungen schon. Es sind doch deutlich weniger Gäste als sonst.“

Auch im „Phoenix7“ in der Neudorfer Straße im Mödling bedient man derzeit „ein bisschen weniger Gäste. Aber es ist nicht so schlimm, wie erwartet“.

Supermärkte sind regelrecht leer geräumt

Nahezu unfassbar, was sich aktuell in Supermärkten abspielt. Haltbarmilch, Klopapier, Konserven aller Art sind de facto dauer-ausverkauft, wie ein Lokalaugenschein bei Merkur in Brunn am Gebirge verdeutlichte. Paul Pöttschacher vom REWE-Konzern mit Sitz in Wiener Neudorf beruhigte: „Wir sind auf diese verstärkte Nachfrage gut vorbereitet und können entsprechende Mengen rasch bereitstellen.“

Zudem stehe man in engem Austausch mit den zuständigen Behörden und „wir bereiten uns auf mögliche Szenarien vor. Unsere Mitarbeiter wurden hinsichtlich der hygienischen Vorsorgemaßnahmen informiert“.

Kleiner Vorrat schadet auf keinen Fall

Helmut Nossek, Regionsleiter des NÖ Zivilschutzverbandes für das Industrieviertel, und Leiter des Zentrums für Sicherheitsinformation in Guntramsdorf, hat die Situation genau im Auge. Vor allem die „Hamsterkäufe“ sieht er „positiv. Die jetzige Situation hat die Menschen sensibilisiert. Grundsätzlich macht es Sinn, die Haushaltsvorräte so aufzufüllen, dass man ein paar Tage ohne Einkauf übersteht.“

Am 24. März um 18.30 Uhr findet im Guntramsdorfer Rathaus eine Infoveranstaltung statt, bei der es um die richtige Bevorratung, das Verhalten und die Vorbereitung – vor allem – auf ein mögliches Black Out geht. www.noezsv.at