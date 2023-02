Coup: 107.000 Euro futsch

„Hallo, Mama! Mein Handy ist kaputt, meine SIM auch, Ich kann nicht viel machen. Aber du kannst mir ein WhatsApp schreiben“. Derartige Nachrichten poppen aktuell bei vielen Personen auf; vorwiegend bei älteren. Wer derartige Infos löscht, ist gut beraten, wer allerdings der angegebenen Nummer tatsächlich eine Antwort schickt, nicht. Denn dann folgt die Aufforderung, einen Geldbetrag zu überweisen.

Der „Tochter-Sohn-Trick“ macht aktuell auch im Bezirk Mödling die Runde, erklärt Chefinspektor Werner Koppensteiner vom Kriminaldienst-Referat des Bezirkspolizeikommandos Mödling. Zumeist sind es bis zu vierstellige Euro-Beträge, die tatsächlich überwiesen werden. Geld, das man kaum mehr wieder sieht.

Denn die Chance, an die Täter heranzukommen, sei trotz intensiver Ermittlungen, „sehr schwer“, sagt Koppensteiner. „Das Wichtigste ist, zuerst den Sohn oder die Tochter anzurufen, ob die WhatsApp-Nachricht wirklich von ihr oder ihm ist. Ja nicht zuvor die Nummer kontaktieren.“

Falls die Überweisung schon erfolgt ist, rät Koppensteiner, „sofort das Bankinstitut oder den Kreditkartenanbieter zu verständigen. Ab und zu klappt die Rückbuchung noch“. Ebenso rasch gelte es, die Polizei zu alarmieren. Dem „Tochter-Sohn-Trick“ nicht genug, geht auch der „Polizeitrick“ unvermindert weiter. „Die Polizei hat Einbrecher in ihrem Umfeld festgestellt. Zum Schutz soll nun Ihr Geld durch die Polizei mitgenommen und aufbewahrt werden“, so lauten viele Nachrichten.

98 Betrugsfälle im Vorjahr

Und es sind viele, viel zu viele Personen, die diesen Nachrichten tatsächlich Glauben schenken: 32 im Jahr 2021, 98 im Vorjahr, hat Koppensteiner Zahlen parat. 2023 hat gleich mit einem echten „Hammer“ begonnen. Eine Pensionistin aus dem Bezirk hat den Betrügern Vermögenswerte in der Höhe von 107.000 Euro übergeben. Verpackt in Einkaufstaschen und deponiert bei Mülltonnen brauchten die Täter die fette Beute nur noch bequem abholen.

Koppensteiner macht einmal mehr deutlich: „Die Polizei ruft nicht an, um sich über Ihr Vermögen zu erkundigen.“

Thema auch in der Familie besprechen

Man tue alles, um an die Tätergruppen zu gelangen, vor allem aber, aufklärend zu wirken: „Wir sind unter anderem bei Pensionistenverbänden unterwegs, haben sämtliche Bankinstitute verständigt, dass sie hellhörig sein sollen, wenn ältere Personen plötzlich hohe Geldbeträge abheben wollen und wir appellieren an alle, das Thema im Familienkreis zu besprechen.“

