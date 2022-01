Dem Schilling trauert kaum jemand nach

Erich Moser aus Hinterbrühl ist nicht nur Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ, sondern auch Chef der „Höldrichsmühle“ (Hotel-Restaurant). Für ihn ist „der Euro eine einzige Erfolgsgeschichte. Die bisherigen 20 Jahre waren von hoher Preisstabilität geprägt. International ist eine wesentlich bessere Vergleichbarkeit einzelner Leistungen, zum Beispiel im Tourismus oder bei der Beschaffung von Vorprodukten, entstanden. Stabilität, Transparenz, Vergleichbarkeit und Vertrauen in eine Währung sind für eine funktionierende Wirtschaft enorm wichtig.“

Eklatante Teuerungen sind ausgeblieben

Anfangs habe es die Befürchtung gegeben, dass es durch die Währungsumstellung „zu ungerechtfertigten Preiserhöhungen kommen kann. Das ist nicht passiert“, meint Moser und zeigt auf einen Flyer für das Weihnachtsmenü in der Höldrichsmühle anno 2001, kurz vor der Euro-Umstellung: Da gab‘s das teuerste viergängige Festessen um 430 Schilling – knapp 30 Euro.

Vergleicht man die Preise der aktuellen Speisekarte, ginge sich heute (20 Jahre später, Inflationsrate) nur die Vor- oder Nachspeise nicht aus. Auch als Wirtschaftskämmerer ist Moser „in der heutigen – ökonomisch herausfordernden – Zeit über ein koordiniertes Vorgehen in Sachen Währung froh“.

Für Volksbank Wien-Regionaldirektor Martin Heilinger aus Maria Enzerdorf haben sich die Erwartungen an den Euro als Gemeinschaftsprojekt der EU „voll erfüllt: mit allen Stärken und Schwächen. Und ganz besonders in der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren wäre es ohne dem Euro zu noch weit dramatischeren Entwicklungen gekommen. Vor allem in den südlichen Ländern Europas“.

Sorgen und Ängste aus Sicht eines Bankers hätten sich vor 20 Jahren sehr in Grenzen gehalten: „Bevor der Euro Bargeld wurde, war er als Buchgeld schon mehrere Jahre in Einsatz und hat sehr gut funktioniert.“ Zudem habe der Euro „Stabilität mit niedrigen Inflationsraten gesichert. Für mich war das engere, wirtschaftlichere Zusammenrücken mit dem Euro eine wichtige Entwicklung in der EU. Natürlich geht manches alleine einfacher, aber man braucht nur auf die aktuellen Probleme in Großbritannien blicken, um zu sehen, dass vieles gemeinsam doch besser funktioniert.“

Weiterenwicklung des Euro-Systems lohnt sich

Das Euro-System sei „nicht perfekt, aber es ist ein gemeinsames Projekt in einem gemeinsamen Europa. Es lohnt sich meiner Meinung nach, konstruktiv an der laufenden Weiterentwicklung zu arbeiten“.

Mit dem Schilling assoziiere man die heute „die gute Zeit der Sparbücher und hohen Zinsen, aber auch des Bargeldes und der Schecks. Diesbezüglich haben wir uns dank des Euro positiv weiterentwickelt. Heute verbinden wir mit diesem eine gemeinsame europäische Identität, bargeldlosen Zahlungsverkehr, günstige Kredite und Fondssparen anstatt Bausparen“, ist Heilinger überzeugt.

Susanna Stangl, Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiterin, erinnert sich gemeinsam mit Kollegen an die Zeit der Euro-Umstellung. „Beschwerden aufgrund der Umrechnung sind bei uns damals keine eingegangen.“ Die größte Herausforderung für die Leute, war „eindeutig die Optik. Im Gegensatz zum Schilling-Betrag hat der Euro-Betrag am Lohnzettel sehr gering ausgesehen.“ Die Abteilung für Konsumentenschutz war mit Befürchtungen über Preiserhöhungen im Lebensmittelbereich konfrontiert. „Die Menschen hatten doch etwas Angst vor den Preiserhöhungen, weil alles aufgerundet wurde“, weiß Stangl.

Schilling-Endstation im Euro-Bus

Um die Schilling-Reserven in die neue Währung umtauschen zu können, war der „Euro-Bus“ der Nationalbank bis 2019 in Österreich unterwegs. Den letzten Stopp in Mödling machte er am 10. September 2018. „An diesem Tag hatten wir noch 174 Kunden, die 328.781 Schilling wechselten“, hat Olivia Redl-Ferner von der Österreichischen Nationalbank noch die Daten parat. Elfmal stoppte der Bus in Mödling, wobei für 4.781 Wechselkunden insgesamt 8.796541 Schilling in Euro umgewechselt wurden.

Jetzt bietet die Nationalbank eine Euro-Kids-Tour an. „2018 waren wir in der Harald Lowatschek-Sportvolksschule“, erzählt Redl-Ferner. Durch die Pandemie musste die Tour aber pausieren bzw. öfter online stattfinden. „Wir befinden uns gerade in der Planungsphase. Für das Frühjahr hat sich aber noch keine Volksschule im Bezirk angemeldet.“