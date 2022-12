Dem starken Orange gehört die Zukunft

Werbung

„Gewalt gegen Frauen ist ein Thema, bei dem man versuchen muss, Aufmerksamkeit und Bewusstseinsbildung aktiv zu fördern“, betonte die stellvertretende Center Managerin Melanie Fraiss: „Es ist uns daher wichtig, hier einen Beitrag zu leisten und möglichst viele Menschen zu erreichen.“

Lilli Frömmer-Scherabon, Präsidentin des Soroptimist Clubs Mödling, appellierte: „Schauen wir genau hin und helfen wir, denn Gewalt ist nie die Lösung, sondern immer das Problem.“

Mödlings Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, hat im Rahmen seiner Sprechstunden „zum Glück kaum von Gewalt in der Familie gehört“, will sich aber „nichts vormachen“. Immerhin ist Mödling seit 42 Jahren Standort des ersten Frauenhauses in Niederösterreichs.

Ball-Reinerlös geht an die Soroptistinnen

Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, will gar nicht nachdenken, was es bedeuten könnte, dass statistisch gesehen jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist: „Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter und bald drei Enkeltöchter. Oder: Alleine in Wiener Neudorf leben 1.500 Frauen bzw. Mädchen.“ Viel Beifall erntete er nach seiner Ansage: „Wir veranstalten am 17. Februar unseren Ball der Wiener Neudorfer. Der Reinerlös geht an den Soroptimist Club.“

Vösendorfs Ortschef Hannes Koza, ÖVP, hält in seiner Sprechstunde jedenfalls „Augen und Ohren offen“, um eventuelle Gewaltanzeichen zu orten. „Wir haben in der Gemeinde Notwohnungen zur Verfügung.“

Gaby Steiner aus Brunn am Gebirge ist seit vier Jahren Obfrau des Frauenhaus-Vereines. Sie berichtet, dass beim „Gewalt gegen Frauen“-Thema keine Beruhigung in Sicht ist. Vielmehr sei das Gebäude voll und zu klein. Ihr Team und sie täten „alles, damit die Frauen irgendwann wieder ihr Leben führen können“. Wiewohl man das Geschehene „nur sehr schwer aus den Köpfen bekommt“, ergänzte Steiner.

Eduard Hamedl, Leiter des Männernotrufes (0800 246 247), weiß, dass „für Männer in akuten Krisensituationen ein Gesprächspartner ganz wichtig ist. Jemand, der zuhört und angemessen auf Sorgen und Nöte reagiert. Damit haben wir schon so manche Gewalttat verhindern können.

Als Zivilcourage genügt, die Polizei zu kontaktieren

Bezirkspolizeikommandantin Gertraud Haselbacher machte einmal mehr deutlich, dass niemand, der Zeuge einer Gewalttat geworden ist, den Helden spielen müsse: „133 zu rufen, ist ein Zeichen von Zivilcourage.“

Als Kampagnenpartner von „Orange The World“ unterstützt der FC Flyeralarm Admira, der mit Präsident Philip Thonhauser und einigen Akteuren vor Ort war, die Aktion.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.