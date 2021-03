„Der Trend dieses Jahr geht besonders in Richtung ‚Gemütlichkeit“, weiß Mödlings Gärtnermeister Norbert Rauch. „Der Garten stellt für viele das zweite Wohnzimmer dar und daher wird auch immer mehr versucht, dieses mit einfachen Mitteln gemütlich zu gestalten.“

Sehr beliebt seien auch Hochbeete rund um die Terrasse. Was ebenfalls zu bemerken ist: Die Kirschlorbeerhecke als Sichtschutz wird immer beliebter und Whirlpools sind sehr gefragt: „Da die Leute besonders viel Zeit zu Hause verbringen, sind Wirlpools durchaus wichtiger Bestandteil ihres Gartens geworden“, erklärt Rauch. Dass sich immer mehr Personen mit ihrem Garten auseinandersetzen, ist Rauch schon im Vorjahr aufgefallen. „Normalerweise wären sie in den Urlaub geflogen, da dies aber nicht möglich war, haben viele ihr Erspartes eben in den Garten und dessen Gestaltung investiert. Es ist ihnen nicht mehr wichtig, dass er nur pflegeleicht ist. Die Menschen investieren immer mehr Zeit in die Grünflächenpflege und -gestaltung.“

Für motivierte Gartenbesitzer hat der Gärtnermeister einen Tipp: „Jetzt ist die perfekte Zeit zu planen und sich die Zeit zu nehmen, um eine Gärtnerei zu besuchen und sich beraten zu lassen. Vorher sollte man jedoch schon etwas geplant haben, etwa was die Größe der Pflanzen betrifft.“ Ein weiterer Vorschlag von Rauch wäre es, „sich seinen Hochbeeten zu widmen, diese sauber zu machen und für die Bepflanzungen vorzubereiten.“

Der Schaugarten von Renate Klein (r.) in Buchelbach ist ein grünes Paradies, das auch Prinz Charles begeistert. Wimmer

Grünes Herz im Schaugarten

Renate Klein hat in Buchelbach den größten privaten Schaugarten im Biosphärenpark gestaltet. Sie macht sich gleich nach Ostern an die Arbeit und will ihr im Vorjahr begonnenes Projekt „Staudenrabatte“ fortsetzen: „Ich gestalte den Garten authentisch und zur Landschaft und dem Boden passend. Es gibt natürlich Leute, die wollen einen Feng-Shui-Garten oder etwas Ähnliches. Ich finde aber, das passt nicht in die Gegend. Man muss zu dem stehen, was man hat und darf sich da nicht verbiegen lassen. Die Region bietet so eine Vielfalt an passenden Pflanzen.“

Besonders stolz ist sie auf die noch immer andauernde Korrespondenz mit dem britischen Gartenfreund Nr. 1, Prinz Charles, der ihr jedes Jahr auf ihr Schreiben antwortet. Klein zum Briefwechsel: „Ich halte ihn immer auf dem Laufenden, was sich im Garten tut und beende meine Briefe stets mit den Worten ,From a green heart to a green heart.“