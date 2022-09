Die Gäste halten zu ihren Lokalen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Trotz schwieriger Zeiten, die von steigenden Einkaufspreisen und Personalmangel geprägt sind, sieht Bezirkswirtesprecher Johannes Schmid die Situation in der Gastronomie positiv: „Kaum jemand hat Gästemangel, der Branche geht es bei uns durchaus gut. Es gibt keine Corona-Kontrollen mehr, die Gäste sind viel entspannter. Das war vor einem Jahr noch ganz anders.“

Bezirkswirtesprecher Johannes Schmid, Betreiber des Café Kanzlei in Mödling. Foto: privat

Die größte Herausforderung sei derzeit, genug Personal zu haben. Schmid, Inhaber des „Café Kanzlei“ in der Babenbergergasse in Mödling, hat die Preissteigerungen bei Lebensmitteln zu spüren bekommen: „Grundnahrungsmittel wie Mehl und Öl haben sich preislich verdoppelt, teilweise verdreifacht. Da mussten wir natürlich auch unsere Preise anpassen. Jetzt vor Weihnachten werden sicher wieder Preissteigerungen vorgenommen werden müssen.“

Noch keine negativen Reaktionen der Kunden

Negative Reaktionen auf die Teuerungen gab es bisher noch nicht. „Aber da sprechen wir auch von kleinen Beträgen, zum Beispiel haben wir Kuchen um 20 Cent verteuert“, betont Schmid. Für ihn sind die kommenden Wochen „besonders entscheidend: Keiner weiß, wie sehr die Energiepreise noch in die Höhe gehen werden. Außerdem ist spannend, wie die Löhne nach den Kollektivverhandlungen angehoben werden. Im Moment heißt es abwarten.“

Georg Stocker vom Hauben-Landgasthaus „Stockerwirt“ in Sulz im Wienerwald freut sich, denn „Personalmangel ist bei uns kein Thema. Wir haben viele langjährige Mitarbeiter, die deutlich über zehn Jahre im Betrieb sind.“

Regionaler Einkauf ist noch erschwinglich

Die steigenden Preise jedoch gehen auch hier nicht spurlos vorüber: „Da geht es uns wie jedem Betrieb. Wir müssen nicht nur die höheren Lebensmittelkosten an den Gast weitergeben, sondern auch die übrigen Kosten wie Energie. Wenn du plötzlich 6.500 Euro statt 1.500 Euro an Stromkosten hast, dann ist das ein deutlicher Mehraufwand. Die Größe unseres Betriebs und die Umsatzstärke helfen uns, dass wir das gut schaffen können.“ Dennoch werde man vermehrt darauf achten, Strom zu sparen: „Wir werden noch schauen, ob wir unseren Weihnachtsbaum im Winter beleuchten und die Lichter abdrehen, wenn Räume nicht genutzt werden.“

Preisanpassungen bei Hauptspeisen bewegen sich im Rahmen von 5 bis 10 Prozent (Wiener Schnitzel vom Kalb von 24 Euro auf 25 Euro), dies liege jedoch „in der Natur der Sache“. Weitere Veränderungen seien nicht notwendig. Seinen größten Vorteil sieht Georg Stocker im Kauf regionaler Produkte. „Wir kaufen zum Beispiel unsere Hühner in Mariazell. Dieser Händler hat heuer im Februar eine kleine Preiserhöhung gemacht und seitdem nicht mehr. Auch unser Fischhändler aus der Umgebung hat kaum etwas verändert. Offensichtlich bist du besser aufgestellt, wenn du lange mit kleinen Partnern zusammenarbeitest und nicht vom Großhandel abhängig bist“, erklärt Stocker.

Im Restaurant „Pasta“ in der Enzersdorfer Straße in Mödling hat Betreiber Harry Unger derzeit mit Personalmangel zu kämpfen. „Es ist sehr viel zu tun. Die Essensgewohnheiten haben sich geändert. Die Leute kommen den ganzen Tag – durchgehend, sieben Tage in der Woche. Natürlich wird das dem Personal zu viel und wir haben auch Kündigungen erlebt. Wir konnten großteils nachbesetzen, aber es war nicht einfach.“ Auch die Preissteigerungen ändern nichts am Andrang der Gäste.

Aus für viele Betriebe als Folge der aktuellen Lage

Unger ist seit 40 Jahren in der Gastrobranche, eine Situation wie die aktuelle habe er aber „noch nie erlebt“. Er ist sicher, dass der Personalmangel nachhaltige Veränderungen mit sich bringen wird: „Ich denke, dass es bald nicht mehr allzu viele Lokale geben wird, weil sie personell nicht mehr besetzt werden können. Alles wird teurer, essen gehen wird nicht mehr jeden Tag möglich sein und nur einige Restaurants bleiben übrig. Die werden dafür gut besetzt sein, weil es immer noch Leute gibt, die gerne in der Gastronomie arbeiten. Das wäre meine Hypothese.“

