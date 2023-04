„Die nächsten Jahre sind entscheidend“: Trockenheit noch kein Problem

Um die eigene Wasserversorgung zu optimieren, wurde in Perchtoldsdorf 2022 mit den Bohrungen für zwei Brunnen im Begrischpark begonnen. Nachdem 2019 eine neue Trinkwasserquelle im entdeckt wurde, gehen seitdem die Arbeiten erfolgreich voran – die NÖN berichtete.

Für die Wasserversorgung in Perchtoldsdorf ist dies ein wichtiger Gewinn, weiß Gemeinderat Martin Fürndraht. „Dadurch, dass kaum Niederschläge mehr kommen, brauchen wir natürlich mehr Grundwasser, um die Wasserversorgung sicherstellen zu können. Diese neue Brunnen sind mit dafür verantwortlich, dass wir das fast zur Gänze alleine schaffen.“ Die Arbeiten gehen stetig voran, im Juni soll der Brunnen so weit fertiggestellt sein, dass er ins Ortwassernetz eingebunden werden kann. Ab Herbst kann er dann den Behälter am Goldbiegel füllen.

Trotz schlechter Prognosen keine Sorgen für 2023

Wie es mit der Wasserversorgung in Mödling ausschaut, weiß Helmut Bauer. Er ist Leiter des Wasserwerks, das aus Quellen im Anninger und in Moosbrunn, kilometerweit Wasser pumpt. Die Trockenheit bereitet ihm aktuell keine Sorgen: „Wir sind noch in der glücklichen Lage, dass es bei uns im Gebiet bei Moosbrunn noch keine Beeinträchtigungen gibt. Der Wasserstand in den Brunnen ist um etwa 15 cm gesunken, dies stellt aber kein Problem dar, ist normal für die Jahreszeit.“ Entscheidend sei, wie trocken die nächsten Jahre werden. „Für heuer sehe ich keine Probleme, aber es ist abhängig, wie es sich weiterentwickelt. Wir hoffen auf Niederschläge, dass sich das Wetter entspannt, von dem hängt viel ab. Für 2023 stehen die Prognosen nicht so rosig“, so Bauer. Sollte sich die Situation verschlechtern, ist vorgesorgt: „Die Wiener Hochquellleitung, die durch Mödling geht, ist eine Notversorgung, die wir derzeit nicht brauchen und es ist auch nicht zu erwarten, dass wir sie brauchen werden.“

Wasser sparen statt Blumen gießen

Bauer und Fürndraht sind sich einig: Gegen die Trockenheit hilft nur Wassersparen und dabei zählt jeder Beitrag. „Wir können nur auf die Vernunft der Menschen hoffen, dass sie bestimmter mit der Ressource Wasser umgehen“, betont Helmut Bauer. „Bewässerungssysteme im Garten machen Löwenanteil aus“, so Fürndraht. Auch er setzt hier auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.

