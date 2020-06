Bezirksgruppenobmann Erich Moser, Stellvertreter Martin Fürndraht, Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck und Organisationsreferentin Andrea Lautermüller besuchten Betriebe der unterschiedlichen Branchen, um sich einen Überblick über die aktuelle (Corona-)Lage, die Bedürfnisse und Herausforderungen zu verschaffen.

„Ich bin sehr zufrieden. Ich konnte alle Rechnungen bezahlen und habe dankenswerterweise etwas aus dem Härtefallfonds und dem Existenzsicherungsfonds der Wirtschaftskammer NÖ bekommen“, erzählte Eissalon-Inhaber Ahmet Yigit aus Maria Enzersdorf.

Immobilienverwaltung Manninger Gabriela Manninger, Martin Fürndraht, Organisationsreferentin AndreaLautermüller, Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck und Erich Moser.

Gabriele Manninger von der gleichnamigen Immobilienverwaltung mit Sitz in Brunn am Gebirge ist in einer „ziemlich krisensicheren Branche“ tätig. „Auch während der Corona-Zeit hat man eine Hausverwaltung gebraucht. Dringende Gebrechen wurden von unseren Partner-Handwerkern sorgfältig erledigt. Meine Mitarbeiter waren größtenteils im Homeoffice.“

Auswirkungen erst im Frühjahr spürbar

Harald Mladosevits vom Bodenleger-Betrieb in Maria Enzersdorf war zu Beginn der Krise „nicht klar, wie es weitergeht, wir haben uns mit Material eingedeckt, da Lieferengpässe nicht ausgeschlossen waren“. Die Auftragslage sei „insgesamt sehr gut. Ich denke, unsere Branche wird die Auswirkungen der Krise erst Anfang nächsten Jahres spüren, wenn die Kunden weniger Geld zur Verfügung haben“.

Claudia Cornelius-Mladosevits Marlene Zeidler-Beck, Erich Moser, Harald Mladosevits, Martin Fürndraht und Andrea Lautermüller.

Erich Schandlbauer, Vertriebsleiter bei Porsche Maria Enzersdorf, merkt, dass „die Leistungen in der Werkstätte zeitverzögert in Anspruch genommen werden“.

Für Moser ist klar, dass „der Bezirk Mödling vom guten Branchenmix zwischen Gewerbe und Handwerk, Gastronomie, Handel und Industrie profitiert. Die Unternehmer sind sehr bemüht, ihre Tätigkeit an die Situation anzupassen, neue Wege zu gehen und innovativ in die Zukunft zu blicken“.