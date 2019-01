Eine Betroffene lebt seit zehn Monaten im Mödlinger Frauenhaus und ist bereit, mit den NÖN über ihre persönliche Geschichte zu sprechen.

„Mein Ex-Mann trank, wir wohnten in einer Wohnung ziemlich abseits vom Zentrum. Er hat mir alles weggenommen, mein Geld, mein Mobiltelefon, Bankomatkarte, Autoschlüssel. Ich musste die Kinder jeden Tag zu Fuß in die Schule bringen und auch wieder abholen. Er hat mich zwar nicht geschlagen, aber es war so furchtbar, dass ich ihm nichts recht machen konnte, alles war ihm zu schlecht, fertig gemacht hat er mich mit seinen Worten“, erzählt die junge Mutter von zwei Kindern.

Auf die Idee, Hilfe in einem Frauenhaus zu suchen, wäre sie nicht gekommen. Eine Freundin, zu der sie Kontakt halten konnte, rief im Mödlinger Frauenhaus an. Frauenhaus-Sozialarbeiterin Kathrin Reinberger erzählt: „Ein Jahr können die Frauen bei uns bleiben. Das ist eigentlich viel zu kurz, um eine Scheidung bzw. die Obsorge bezüglich der Kinder zu regeln. Über den Rücken der Kinder versuchen die Männer weiterhin, Gewalt gegen die Frauen auszuüben, in dem sie Unterschriften verweigern oder sich nicht an vereinbarte Besuchszeiten halten.“

Beraten, begleiten und stärken

Beraten, begleiten und stärken, das hat sich auch die Frauenberatungsstelle Kassandra in Mödling auf ihre Fahnen geheftet. Geschäftsleiterin Elisabeth Cinatl weiß, dass Gewalt an Frauen nicht gestiegen sei: „Nein. Das Thema ist endlich in der Öffentlichkeit angekommen. Gewalt ändert sich leider nicht. Es ist ein Thema, das sich quer durch alle sozialen Schichten zieht. Ich warne auch davor, nur bestimmte ethnische Gruppen mit dem Thema Gewalt in Verbindung zu bringen“, betont Cinatl, „Gewalt an Frauen hat es auch vor 2015 gegeben.“

Sich vom Gefährder zu trennen ist schwierig

Man dürfe nicht vergessen, dass Gewalterfahrungen auf mehreren Ebenen ablaufen und es ein Prozess sei, in dem Frauen selbst entscheiden, ob sie beim Gefährder bleiben. „Von Gewalt betroffene Frauen leiden unter einer verzerrten Wahrnehmung“, erklärt Cinatl. „Sie sind so an Gewalterfahrungen gewöhnt, dass sie meist auch nicht wegen diesen bei uns anklopfen, sondern weil sie das Gefühl haben, ihr Leben nicht mehr meistern zu können. Über Gewalt erzählen Frauen in der Beratung erst viel später.“

Kinder sind allerdings immer von Gewalt an ihren Müttern mitbetroffen. Hedwig Wölfl von der Kinderschutzorganisation „Die Möwe“ fordert daher, dass Kinder nicht erst dann therapeutisch betreut werden, wenn sie körperliche Gewalt selbst erfahren, sondern wenn sie mit ansehen müssen, wenn der Vater die Mutter schlägt. „Kinder, die in solchen psychischen Ausnahmesituationen leben müssen, erreichen wir viel zu wenig“, bedauert Wölfl.

Dass einige Morde, so wie auch der jüngste am Montag in Tulln, vermehrt von Personen mit Migrationshintergrund begangen wurden, begründet Wölfl so: „Viele Menschen, die 2015 zu uns gekommen sind, haben in ihren Herkunftsländern oder auf der Flucht extreme Gewalt erlebt und melden sich erst jetzt bei entsprechenden Stellen. Auf der anderen Seite kommen diese Menschen aus Kulturen, wo Frauen- und Kinderrechte nicht so bekannt sind wie bei uns. Dazu zähle ich aber auch die Länder des ehemaligen Ostblocks. Das Gewaltthema nur auf Personen ausländischer Herkunft zu projizieren, löst aber sicher nicht die Thematik der Beziehungsgewalt.“