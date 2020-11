Der 56-jährige Wiener soll am 28. Oktober gegen 13.55 Uhr am Fahrbahnrand der Kreuzung Johann-Steinböck-Straße/Josef-Hesoun-Straße in Brunn am Gebirge aus dem Hinterhalt von den beiden Unbekannten überrascht und mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden sein. Das Duo nahm ihm Bargeld und eine hochpreisige Armbanduhr ab.

Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Südstadt bzw. Maria Enzersdorf. Eine sofort eingeleitete örtliche Fahndung verlief negativ, die Polizei bat daher nun am Montagvormittag um die Hilfe der Bevölkerung anhand des obigen Phantombilds.

Der erste Täter ist demnach ein ca. 35 Jahre alter und ca. 1,80 m großer Mann, der eine schwarze Haube auf hatte sowie glatt rasiert war und eine dunkle Sportjacke sowie eine ausgewaschene helle Jeans-Hose trug. Er hatte eine schwarze Faustfeuerwaffe bei sich und "spricht deutsch mit vermutlich jugoslawischem Akzent", so die Polizei nach der Beschreibung durch den Überfallenen in der Aussendung.

Der zweite Täter ist ebenfalls ca. 35 Jahre alt und 1,80 m groß. Er trug dunkles mittellanges Haar, hatte einen Dreitagesbart und war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem Mantel.

"Hinweise bezüglich der Täter bzw. über verdächtige Wahrnehmungen vom 28. Oktober 2020, zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, im Gemeindegebiet von Brunn am Gebirge oder Maria Enzersdorf im Bereich – Johann-Steinböck-Straße – Josef-Hesoun-Straße – Tennis Point BSFZ Südstadt – BSFZ Arena Südstadt (Stadion) – Badner-Bahn-Station Maria Enzersdorf werden, wenn auf Wunsch auch vertraulich behandelt, an die Polizeiinspektion Brunn am Gebirge unter der Telefonnummer 059133 – 3332 erbeten", schloss die Exekutive ihre Aussendung.