Für Laxenburgs Bürgermeister David Berl, ÖVP, war schon vor der Entscheidung des Landes, mehr Geld in die Kinderbetreuung in den Sommerferien zu investieren, klar: „Wir werden allen Kindern, die es brauchen, heuer eine durchgängige Sommerbetreuung anbieten. Wir haben längst die entsprechenden Bedarfserhebungen durchgeführt, die Resonanz auf unser Angebot war überwältigend.“

Synergieeffekte soll es mit dem Ferienspiel geben, falls es mit dem pädagogischen Personal Probleme geben sollte (das wird vom Land NÖN zur Verfügung gestellt), dann will Laxenburg die Betreuung in Eigenregie durchführen.

So weit ist man in vielen Gemeinden noch nicht. Hier wird einmal der Bedarf erhoben, so wie in Mödling. Sozialamtsleiter Martin Czeiner erklärt: „Wenn Eltern auch in der letzten Juli- oder den ersten beiden Augustwochen eine Betreuung ihrer Kinder in einem Kindergarten benötigen, müssen zwei private Kindergarten zur Verfügung stehen. Natürlich müssen die Eltern diese Kindergärten bezahlen, aber sie bekommen von uns 50 Prozent rückerstattet.“ Czeiner geht davon aus, dass Mödling mit diesem Modell auch gut durch diesen Sommer kommen wird. Die Befürchtung ist, dass „wir mit unserem Personal an unsere Kapazitätsgrenzen kommen werden. Irgendwann müssen die Betreuerinnen ja auch Urlaub nehmen“.

In Gaaden steht der Bedarf bei den Volksschülern fest, Bürgermeister Rainer Schramm, Wir Gaadner, weiß: „In den ersten drei und den letzten drei Wochen ist Bedarf gegeben, in den mittleren drei Wochen nicht.“ Für den Kindergarten seien nur zwei Anmeldungen eingegangen, da will sich Schramm noch ans Land wenden, um die Rentabilitätsfrage zu klären: „Wir haben zudem mit Heiligenkreuz Kontakt aufgenommen, dann könnten die Kinder von dort auch zu uns kommen, dann schaut die Sache schon wieder anders aus.“

Nachfrage variiert in vielen Gemeinden

Auch in Maria Enzersdorf wird derzeit der Bedarf erhoben. Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, berichtet: „Wir hatten in den letzten Jahren für jene Familien, die Kinderbetreuung brauchten, einen Kindergarten durchgehend geöffnet. Die Nachfrage war aber relativ gering. Das Auswertungsergebnis wissen wir am 17. Juni, auch welche Arbeitskräfte vom Land bereitgestellt werden können. Fest steht, dass wir den Betrieb des Kindergartens heuer an zwei Standorten, Altort und Südstadt, gewährleisten wollen.“

Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, will den diesbezüglichen Erlass des Landes sowie die genauen Anmeldungszahlen abwarten, sieht jedoch immense finanzielle Belastungen auf die Gemeinde zukommen: „Die vom Land angekündigten Kostenersätze decken den Aufwand für die zu gewährleistende Betreuung auch für schulpflichtige Kinder bei Weitem nicht ab.“ Nach Vorliegen der Anmeldungen und einer Kostenanalyse will Weber darüber nachdenken, was den Eltern als Kostenbeteiligung zumutbar wäre. Die Betreuung möchte die Gemeinde in Kooperation mit „Kids Point“ und mit eigenen Aushilfskräften sicherstellen.

Ortschefs freuen sich auf Gelder des Landes

Gumpoldskirchens Ortschef Ferdinand Köck, ÖVP, zeigt sich optimistischer: „Wir werden die Betreuung in Kooperation mit dem Hilfswerk wie jedes Jahr entsprechend dem Bedarf sicherstellen.“ Die anfallenden Kosten sieht der Ortschef gelassen: „Ja, eine zusätzliche Betreuung wird etwas kosten, aber es ist notwendig. Wir haben damit gerechnet und sind vorbereitet.“

Brunns Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, meint: „Bei uns stand immer am Plan, eine Sommerbetreuung bereitzustellen. Wenn das über die Bundesregierung noch gefördert wird, nehmen wir das gerne mit. Unser Angebot reicht einerseits über das Ferienspiel, aber auch der Hort und Kindergarten sind bis auf eine kurze Sperrzeit über die Sommerferien geöffnet.“

Für Kinder mit Betreuungsbedarf war den vergangenen Jahren, trotz der drei vom Land angeordneten Schließwochen, immer einer der sechs Landeskindergärten über den Sommer durchgehend geöffnet. Heuer bleiben alle sechs Kindergärten offen, um eine bessere Verteilung der Kinder zu gewährleisten. Die Mittel für das gesamte benötigte Betreuungspersonal werden von der Gemeinde bereitgestellt.

Auch in Hennersdorf bleibt der Kindergarten geöffnet. Bürgermeister Ferdinand Hausenberger, ÖVP, versichert: „Sollte es zu Engpässen beim Betreuungspersonal kommen, können wir auf Hilfe des Landes zurückgreifen, Personal kann auch von der Volkshilfe oder dem Hilfswerk herangezogen werden.“