Ein harter Weg zum Comedian: Acht Talente in TV-Show

Wer kann am besten improvisieren? Wer überzeugt bei Lockvogel-Einsätzen? Wer hat die lustigste Schlusspointe? In jeder der neuen ORF-Show „Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ meistern acht Comedytalente unterschiedliche Aufgaben – von improvisierten Einzelauftritten (Kurzprogramm zu einem Thema binnen weniger Stunden ausarbeiten) über humorige Gruppenperformances („Echt fett“-Revival) bis hin zu Battles.

Am Ende jeder Sendung vergeben die vier Juroren, Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey sowie Andreas Vitásek und das Studiopublikum unabhängig voneinander Punkte. Wer am Ende der vierten Show die meisten Punkte sammeln konnte, holt sich den Gesamtsieg.

Neben der Show wird am fünften Programm gefeilt

Aus Bezirkssicht heißt es Daumen drücken für Isabell Pannagl (32). Die Perchtoldsdorferin ist Theater- und Fernsehschauspielerin, Kabarettistin und Sängerin, startete bereits vor zehn Jahren mit ihrem ersten („Ja, ich will!“) von vier Solo-Programmen („Keine Frau für einen Mann!“, 2014, „Bankerl‘n gehen“, 2015, „Noch immer alles neu“, 2018) ihre Kabarettlaufbahn. Im März feiert das fünfte Programm „Neues aus dem Dachgeschoß“) im „Casanova“ in Wien Premiere, dann geht’s in die Burg Perchtoldsdorf. Gemeinsam mit Veronika Rosa Rivo holte Pannagl als Kabarettduo „Rosabell“ den 1. Preis beim Wiener Kabarettfestival 2017 und waren Finalisten beim „Grazer Kleinkunstvogel“. Mit Caroline Athanasiadis, Aida Loos und Nadja Maleh tritt Pannagl auch als „Die Comedy Bitches“ auf.

Isabell verspricht b„vollen Körpereinsatz“

„Ich will zeigen, dass es in der Nachwuchs-Comedyszene sehr viele junge, talentierte und humorvolle Talente gibt – und eines davon bin ich“, gibt sich die Mutter eines eineinhalbjährigen Sohnes zuversichtlich.

Honiglecken sei die Show keines: „Ich gebe zu, ich musste manches Mal über meinen Schatten springen, was aber nicht lange gedauert hat. Ich freue mich in der Show besonders auf das Publikum bzw. die Interaktion. Ich liebe es, Stand-up-Comedy zu spielen und mit Gags zu überraschen.“ Was man von ihr erwarten kann? „Klimafreundliches Gagfeuerwerk und vollen Körpereinsatz.“ Isabells Coach ist Angelika Niedetzky.

Zwei weitere Kandidaten mit Bezirk Mödling-Bezug

Mit Flo Kaufmann (Coach: Andreas Vitásek) ist ein weiteres Talent mit Bezirksbezug dabei. Der Steirer wird von der Mödlinger Elisabeth „Eli“ Colditz gemanagt: „Wir haben uns vor Jahren beim Kabarettpreis, bei dem ich als Projektleiterin tätig war, in Wien kennengelernt.“ In weiterer Folge hat sie für das (Ehe-)Duo Kaufmann-Herberstein die Pressearbeit übernommen, nunmehr begleitet sie Flo als Managerin, dessen neues Solo-Programm „Lieber Lässig!“ im März im „Casanova“ Premiere feiern wird. Mödling-Termine sind aktuell noch keine terminisiert.

Patrick Weber war als Schauspieler bei den Nestroy-Spielen in Maria Enzersdorf, im „Bunker“ und im Stadttheater Mödling zu sehen, bei der ORF-Show ist er als Kleinkunstprinzessin „Grazia Patricia“ im Einsatz, Coach ist Robert Palfrader.

Sendung 1 startet am Freitag in ORF 1

Weiters mit dabei: Michael „Heidelbeer-Hugo“ Bauer (39) aus Wien-Liesing, Christina Kiesler (30) aus Ternitz, Susanne Rietz (54), gebürtige Frankfurterin, die in Wien lebt, Sandro Swoboda (29) aus Wien, den man von den Schwechater Nestroy-Spielen kennt, und Manuel Thalhammer (37) aus Linz. Los geht’s ab Freitag, 28. Oktober, viermal freitagabends um 20.15 Uhr in ORF 1.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.