Seit 1875 ist der „Jagdhof“ in Guntramsdorf im Besitz der Familie Fakler. Im Gewölbe, dem ältesten Teil des Restaurants, hält sich Wirt Franz Fakler am liebsten auf. „Hier hat mein Großvater 1929 eine Kartenspielerrunde gegründet, die trifft sich heute noch hier“, ist der Wirt aus Leidenschaft stolz darauf, dass diese Tradition noch immer hochgehalten wird.

Am 24. Dezember hat der Jagdhof geschlossen. Gefeiert wird dann in den eigenen vier Wänden, das Festmenü ist so konzipiert, dass es sich quasi von selber kocht. „Es darf nicht zu kompliziert sein, wir besuchen vor dem Essen und der Bescherung noch die Gräber der verstorbenen Familienmitglieder.“

Hoblik Steht am 24. Dezember persönlich privat in der Küche: Wirt Franz Hlavacek vom Numero Uno.

Heuer gibt es ein Beiried vom Waldviertler Bio-Rind, den schiebt Franz Fakler ins Rohr, dreht nur ganz wenig auf, und wenn er vom Friedhof wieder nach Hause kommt, wird die Temperatur erhöht, damit der Braten eine schöne Kruste bekommt“. Während das Fleisch die letzten Minuten im Rohr vor sich hin schmurgelt, ist auch noch rasch die Vorspeise zubereitet: gedämpfter Lachs schwedische Art mit Dill-Senfsoße und einem Kartoffelgratin, für das Ruth Fakler zuständig ist.

"Die Rezepte stammen teilweise noch von meiner Oma"

Und nachdem die letzten Klänge der Turmbläser kurz vor Mitternacht verklungen ist, hat das Roastbeef kalt noch einmal einen großen Auftritt, wenn Freunde und Bekannte bei den Faklers vorbeischauen.

Bei Johanna Gebeshuber, Inhaberin des Heurigen Spätrot in Gumpoldskirchen, kommen am 24. Dezember traditionell Fischbeuschelsuppe, gebackener Karpfen mit Erdäpfelsalat und Grenobler-Torte als Nachspeise auf den Tisch. „Die Rezepte stammen teilweise noch von meiner Oma“, erzählt Gebeshuber im NÖN-Gespräch. „Ich finde, gerade zu Weihnachten sollte man Familientraditionen hochhalten.“ Der Karpfen wird dabei gemeinsam ausgesucht, abgeholt und zubereitet. Die Torte stammt von der Bäckerei Eder in Gumpoldskirchen.

Weniger traditionell, dafür genauso familiär geht es bei Carl Breyer, Chef vom Babenbergerhof in Mödling zu. „Meistens gibt es Fisch, aber nicht jedes Jahr denselben. Wichtig ist, dass die Speisen nicht umständlich zuzubereiten sind, denn ich koche selbst und das soll schnell gehen“, verrät Breyer. Auch er feiert am 24. Dezember im engsten Familienkreis.

Feiern zu Hause und nicht im Hotel

Weihnachten einmal anders heißt es dieses Jahr für den Brunner Wirt Franz Hlavacek, vom Restaurant „Numero Uno“, denn er feiert heuer zum ersten Mal im Kreise von Familie und Freunden zu Hause. „Wir haben Open door, Freunde und Bekannte kommen vorbei. Weil wir aus der Gastronomie kommen, ist Weihnachten für uns immer mit Gästen verbunden, in dem Fall sind unsere Gäste Familie und Freunde.“.

Nach einem kleinen Aperitif wird Thunfischtatar mit Wasabi-Creme kredenzt. Danach gibt es ein Gansl mit Kraut, der krönende Abschluss: ein lauwarmer Schokokuchen mit Früchten. „Grundsätzlich haben wir Weihnachten bis jetzt immer so gefeiert, dass wir uns in den diversen Hotels in Wien, wo viele unserer Freunde arbeiten, verwöhnen haben lassen. Dort wurden für uns die tollsten Speisen aus aller Welt aufgekocht“, schmunzelt Hlavacek. Unverrückbare Tradition für Hlavacek ist jedoch der Besuch der Mette um 23 Uhr in der Brunner Kirche.