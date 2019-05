Dass es so schnell gehen würde mit dem Fall des Eisernen Vorhangs hatte sich selbst Karl Schrattenholzer, 1989 VP-Bürgermeister von Biedermannsdorf und im Innenministerium als Leiter der Abteilung ABC-Abwehr beschäftigt, nicht gedacht.

Er berichtet: „Wir haben gewusst, dass sich etwas anbahnt in Ungarn. Ich war ja nach der Katastrophe von Tschernobyl seit 1986 grenzüberschreitend in ehemaligen Ostblockländern unterwegs. Aber dass es dann so schnell ging, das war schon überraschend.“ Schrattenholzer war nach Tschernobyl vor allem an der tschechischen Grenze im Einsatz, um den einreisenden Autoverkehr zu überwachen, die radioaktive Strahlungsbelastung zu messen und Fahrer samt Fahrzeug im Fall des Falles wieder zurück über die Grenze zu schicken. „Die Tschechen haben ja nicht gewusst, was los ist. Die Tschernobyl-Katastrophe wurde ja streng geheim gehalten“, erzählt Schrattenholzer.

Andere heimische Zeitzeugen wie der ehemalige FP-Landtagsabgeordnete Edwin Rambossek aus Perchtoldsdorf erlebten den Eisernen Vorhang als „ein Symbol der Blockbildung im Sinne politischer, wirtschaftlicher und militärischer Abschottung zwischen den Ländern in Mittel- und Osteuropa und dem Westen. Ich habe es der osteuropäischen Bevölkerung vergönnt, dass sie nun in den Westen reisen konnte.“

Perchtoldsdorfs Altbürgermeister Jürgen Heiduschka erinnert sich an Kolonnen von Autos, die vom Gießhübl über die Autobahn Richtung Deutschland gefahren sind: „Mein Vater stammt selbst aus der ehemaligen DDR. Man hat sofort die Gelegenheit genutzt, um auszureisen und zu sehen, wie es im Westen war.“

Heiduschkas Cousine mietete sogar einen Autobus, um über das Wochenende nach Rom zu fahren und den Petersdom zu besuchen. „Daran kann man sehen, wie stark der Wille war, aus dem Osten hinauszukommen.“

Deutsche Botschaft in Prag war heiß begehrt

Als „besonders aufregend“ hat Archivar Peter Csendes aus Wiener Neudorf die Zeit rund um den Fall des Eisernen Vorhangs erlebt. „Man hat beobachtet, wie die Leute damals versucht haben, in Prag über die deutsche Botschaft Ausreisemöglichkeiten zu bekommen. Hautnah miterlebt haben wir beispielsweise auch die Öffnung der ungarischen Grenze, als Alois Mock und der ungarische Außenminister den Grenzzaun durchgezwickt haben und den darauffolgenden Tourismusstrom nach Österreich. Das war die Sensation im Fernsehen und im Radio.“

Die Erwartungen nach dem Verschwinden des Eisernen Vorhangs waren groß, aber auch unbestimmt, wie die drei Zeitzeugen bestätigen können.

Heiduschka erzählt im NÖN-Gespräch über die Angst einer atomaren Auseinandersetzung, die sich nach 1989 langsam zerstreute, gibt aber zu bedenken: „Sowohl der Osten als auch der Westen arbeiten gerade fleißig daran, diese Spannungen wieder aufzubauen.“

Er erinnert sich an einen Hilfskonvoi aus Perchtoldsdorf, der Bedürftige in Rumänien mit Waren versorgt hat: „In Rumänien selbst hat man gesehen, wie arm diese Leute alle waren. Heute erkennt man vor allem rund um die größeren Städte eine Besserung in puncto Wirtschaft und Industrie. Schaut man ein bisschen weiter aufs Land hinaus, ist die Armut aber immer noch sehr groß.“

Damit spricht Heiduschka einen Punkt an, den auch Archivar Csendes hervorhebt: „Der Fall des Vorhangs hat einen gewaltigen Aufholprozess in Gang gesetzt, wobei diejenigen profitiert haben, die schon damals etwas weiter waren. Es haben sich sehr große Unterschiede in der Entwicklung aufgetan. Am deutlichsten erkennt man das in Deutschland, wo man hoffte, dass die Angleichung an den Westen schneller vonstatten gehen würde. Dabei ist man immer noch damit beschäftigt, den Standard aufzuholen.“