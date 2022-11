Energiesparen ist auch großes Advent-Thema

In Perchtoldsdorf beginnt der Weihnachtsmarkt am Kirchenbergl am 18. November. Insgesamt zwölf Verkaufshütten und einen Gastronomiestand wird es geben. „Die meisten Standler bei uns sind Privatpersonen, die zu Hause basteln und dann bei uns ihre Werke verkaufen. Es ist also alles sehr regional. Wir könnten aber auch wesentlich mehr Hütten vermieten, als wir haben“, freut sich Martin Fürndraht, Obmann des Tourismus- und Ortsverschönerungsvereins (TOP), über die hohe Nachfrage.

Wie jedes Jahr ist außerdem für ein weihnachtliches Rahmenprogramm gesorgt: „Der Nikolo wird in der Kutsche kommen, es wird einen Adventzug der Kaltenleutgebnerbahn geben und das Kindersingen jeden Freitag“. Um Energie zu sparen, werden auch hier die Weihnachtsbeleuchtungen reduziert und die Heizschwammerl weggelassen.

11.000 Euro weniger Ausgaben

In Guntramsdorf gibt es dieses Jahr nach zweijähriger Corona-Pause wieder den „Adventzauber“ am Rathausplatz. „Es wird einen Mix aus Ständen mit Kunsthandwerk und örtlichen Vereinen geben, die sich um das leibliche Wohl sorgen“, berichtet Claudia Pürzelmayer von der Gemeinde Guntramsdorf.

Am 25. November findet die Eröffnung durch Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, statt, mit Darbietungen des Blasorchesters Guntramsdorf und der Volksschule I. Um Energie und Kosten einzusparen, wird vor allem die Beleuchtung reduziert: „Als Energievorbild-Gemeinde haben wir längst die öffentliche Beleuchtung auf LED umgestellt, was uns jetzt beim Energiesparen hilft. Sonst sehen wir auch Einsparungspotenzial bei der öffentlichen Weihnachtsbeleuchtung, auf die heuer verzichtet wird. An den Adventwochenenden werden lediglich die Weihnachtsbäume vor beiden Kirchen, am Rathausplatz sowie der Adventmarkt beleuchtet.“ In Summe könne man so rund 11.000 Euro einsparen.

