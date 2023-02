Entscheidung im Buslinien-Streit: Dauerhafte Lösung

Im Oktober beendete der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) die Zusammenarbeit mit ZuklinBus. Grund dafür waren heftige Fahrgastbeschwerden – die NÖN berichtete. „Aufgrund der Dringlichkeit sahen wir uns zu einer außerordentlichen Kündigung und anschließender Notvergabe an leistungsfähige und -bereite Unternehmen gezwungen“, erklärte VOR-Pressesprecher Georg Huemer.

ZuklinBus reichte Anträge beim Verwaltungsgericht Wien ein. Diese bezogen sich auf die Notvergabe beziehungsweise auf die Verhandlungsverfahren, mit dem Versuch, eine Nichtigerklärung zu erreichen. Diese Anträge wurden nun zurückgewiesen.

ZuklinBus-Geschäftsführerin Sabine Zuklin-Pollany zeigt sich enttäuscht. „Ich hätte mich gefreut, wenn ich mit einem dieser Anträge durchgedrungen wäre, erwartet habe ich es jedoch nicht. So ist das Vergaberecht ausgelegt, dass der Auftraggeber bevorzugt wird, schon allein, wenn man sich die horrend hohen Gerichtsgebühren ansieht, die viele Bieter vor einem Einspruch abschrecken.“

„Formale Hindernis ist beseitigt“

Nunmehr ist der Weg für eine EU-weite Neuausschreibung des Buslinienverkehrs, die noch heuer erfolgen soll, frei. „Mit der aktuellen Erkenntnis ist das entscheidende formale Hindernis beseitigt, den seit Ende Oktober stabilisierten öffentlichen Verkehr auf zehn Regionalbuslinien im Wiener Südraum weiterzuentwickeln“, sagte Huemer.

Den Zuschlag im „Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung“ auf den betreffenden Regionalbuslosen erhalten nun Postbus, Dr. Richard, Oberger und N-Bus, die von Blaguss und Lenardin als Subunternehmer unterstützt werden.

Zuklin-Pollany sieht diesen Zuschlag kritisch. „Im Grunde ging es in den Anträgen darum, die Vergabe an die anderen Bieter zu bekämpfen. Bei doppelt so hohen Kosten wurde der Auftrag völlig intransparent an andere Unternehmen vergeben, ohne auch nur den Hauch einer nachvollziehbaren Erklärung, warum gerade diese Unternehmen ausgesucht wurden.“

Dem hält Huemer entgegen: „Die Notvergabe wurde vom Verwaltungsgericht als rechtskonform anerkannt. Alles, was von uns unternommen wurde und wird, gründet auf der mangelhaften Leistungserbringung von ZuklinBus und hat einzig zum Ziel, einen verlässlichen öffentlichen Verkehr für tausende Fahrgäste aufrecht zu erhalten.“ Sämtliche Vorwürfe eines intransparenten Vorgehens „werden strikt zurückgewiesen“.

