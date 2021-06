In 22 Kategorien konnten die Winzerinnen und Winzer bei der Prämierungsweinkost der Thermenregion ihre Weine einreichen, die jeden Frühling unter dem Motto „Sortenvielfalt“ steht.

Der höchst bewertete Wein in jeder Kategorie wird mit dem Titel „Sortensieger“ ausgezeichnet, das beste Drittel in jeder Sparte erhält eine Goldmedaille. „Unsere Verkostung im Frühling fokussiert bewusst auf die Weinvielfalt der Thermenregion. So bieten wir über Rotgipfler, Zierfandler, St. Laurent und Pinot Noir hinaus die besten Weintipps für den Sommer“, betonte Britta Döring vom „Weinforum Thermenregion“.

Die Siegerweine kommen 2021 aus den Weinbaugemeinden Sooß (11), Pfaffstätten (3), Teesdorf (3), Brunn am Gebirge, Oberwaltersdorf, Gumpoldskirchen, Traiskirchen und Weikersdorf und können „ab sofort direkt bei den Winzern verkostet und bezogen werden“, ergänzte Heinrich Hartl, Obmann des „Weinforum Thermenregion“.

Exakt 899 Weine wurden eingereicht und blind verkostet. Eine Fachjury bewertete die edlen Tropfen in 22 Kategorien nach dem 20-Punkte-Schema. „Neu ist die Kategorie für gereiftere Chardonnays und Pinot Gris, damit wollen wir auch auf das große Lagerpotenzial der Thermenregion-Weine hinweisen“, erklärte Christian Eitler von der Bezirksbauernkammer Baden-Mödling in seiner Funktion als Kostleiter.

Zwei Sortensieger kommen aus dem Bezirk Mödling: Das Weingut Biegler aus Gumpoldskirchen punktete mit der „Rotgipfler Trockenbeerenauslese 2018, das Weingut Sulzer-Boos aus Brunn am Gebirge hatte mit dem Rotgipfler 2020 die Nase vorne.

www.weinland-thermenregion.at