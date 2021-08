Bei der Impfdichte hat der Bezirks Mödling laut „impfung.at“ die Nase ganz weit vorne. Von den 119.115 Einwohnern gelten bereits 73.910 als vollimmunisiert (62 Prozent), 82.130 haben ihren Erststich erhalten.

Entsprechend weniger ist in den Teststraßen los. „Seit der Vorwoche haben wir unsere geschlossen“, merkt Gaadens Bürgermeister Rainer Schramm, Wir Gaadner, an: „Wir hatten zuletzt nur 33 Testungen. Die Gaadner nehmen im Wesentlichen die Testmöglichkeiten beim Pfiff in der Hinterbrühl wahr. Im Herbst schauen wir weiter, ich will nicht ausschließen, dass dann wieder geöffnet wird.“

Auch in Guntramsdorf wurde das Angebot reduziert, es ist nur mehr eine Teststraße pro Standort im Einsatz. Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, begründet dies mit einer „aktuell um mehr als 70 Prozent gesunkenen Frequenz:

Waren es im Mai noch um die 1.500 Tests pro Woche, die in unseren Bedarfs-Ordinationen durchgeführt wurden, so lassen sich derzeit knapp 500 Personen pro Woche in Guntramsdorf testen. Sollte der Bedarf steigen, dann werden wir wieder reagieren.“

Stand Montagmittag waren laut Bezirkshauptmannschaft Mödling im Bezirk 61 Corona-Positive registriert, 99 Absonderungen waren aufrecht. Alles in allem haben die Mitarbeiter des Krisenstabes der Bezirkshauptmannschaft Mödling seit Beginn der Aufzeichnungen 6.726 Corona-Erkrankte erfasst und 29.389 Absonderungsbescheide erlassen, 120 Personen aus dem Bezirk Mödling sind mit oder an Corona verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz (Laborbestätigte Fälle pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage) liegt im Bezirk Mödling bei 31.

Biedermannsdorf: Perlasgasse 8, Montag, Donnerstag, 9 - 12 Uhr.

Breitenfurt: Schulgasse 1, Montag, 7 bis 10 Uhr, Mittwoch, 16 bis 19 Uhr, Freitag, 12 - 18 Uhr.

Brunn am Gebirge: Franz Weiss-Platz 7, Montag, 17 bis 20 Uhr, Donnerstag, 7 bis 10 Uhr.

Gießhübl: Hauptstraße 73, Montag, 7.30 bis 10.30 Uhr.

Gumpoldskirchen: Gartengasse 29, Montag, 7 bis 10 Uhr, Mittwoch und Freitag, 16 bis 19 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr.

Guntramsdorf: Ozeanstraße 10, Montag, 9 bis 12 Uhr.

Hauptstraße 55, Mittwoch, 15 bis 18 Uhr, Freitag, 13 bis 16 Uhr.

Kaltenleutgeben: Hauptstraße 78, Montag, Mittwoch, 7 bis 9 Uhr, Donnerstag, 16.30 bis 19 Uhr, Samstag, 9 bis 11 Uhr.

Laxenburg: Schlossplatz 7-8, Donnerstag, 7 bis 10 Uhr, Sonntag, 16 bis 18 Uhr.

Mödling: Schulweg 9, Dienstag, 15 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag, 9 bis 12 Uhr.

Münchendorf: Trumauer Straße 1, Dienstag, 9 bis 11 Uhr, Donnerstag, 17 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 11 Uhr.

Perchtoldsdorf: Siegfried Ludwig-Halle: Mittwoch, 9 bis 12 und 18 bis 21 Uhr.

Sulz im Wienerwald: Kirchenplatz 62, Mittwoch, Freitag, Sonntag, 16 bis 19 Uhr.

Vösendorf: Kindbergstraße 12, Montag, Mittwoch, 7 bis 10 Uhr, Freitag, 15 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr.

Wiener Neudorf: Eumigweg 1-3, Dienstag, 7 bis 10 Uhr, Freitag, 15 bis 18 Uhr.

Quelle: www.testung.at

Alles Infos über Apothekentests

www.apothekerkammer.at/

gratis-schnelltests