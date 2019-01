Freistunde statt Religion: Das gibt es am Gymnasium Bachgasse in der Stadt Mödling zumindest in der Oberstufe nicht mehr. Denn das Gymnasium zählt zu jenen Schulen, die auf Schulversuchsbasis schon vor zehn Jahren den Ethikunterricht im Unterricht verankert haben.

Die Vorteile liegen für Direktor Reinhard Gogola klar auf der Hand: „Es haben sich zunehmend mehr Schüler in der Oberstufe vom Religionsunterricht abgemeldet. Es ist meiner Meinung nach aber nicht gut, wenn Schüler gar keine Form von moralischem Unterricht haben. Also haben wir vor zehn Jahren den Schulversuch eingereicht, seitdem findet der Ethikunterricht parallel zum Religionsunterricht statt, was auch die Unterrichtsorganisation sehr erleichtert. Außerdem: Die Gruppe, die es sich nicht aussuchen kann, ob sie den Religions- oder den Ethikunterricht besucht, wird immer größer: die ohne Bekenntnis.“

"Ethikunterricht ist kein Notnagel"

Im Perchtolsdsdorfer Gymnasium läuft Ethik ebenfalls schon jahrelang als Schulversuch. Direktor Wolfgang Faber betont: „Der Ethikunterricht ist kein Notnagel. Mühsam ist nur, dass er immer noch als Schulversuch läuft. Jedes Jahr muss die ganze Schulgemeinschaft darüber abstimmen, ob der Versuch fortgeführt wird. Organisatorisch würde es uns natürlich helfen, wenn das automatisch funktionieren würde.“

Der evangelische Pfarrer Andreas Fasching unterrichtet an Fabers Schule und würde es sehr begrüßen, „wenn für jene Schülerinnen und Schüler, die keinen konfessionellen Religionsunterricht besuchen, Ethikunterricht als Pflichtgegenstand an allen Schulen eingeführt wird“.

Orientierungswissen am Stundenplan

Der evangelische Religionsunterricht sei kein bloßer Glaubensunterricht, sondern vermittle ein breites Orientierungswissen mit Themen wie Krieg, Frieden, Ökologie. Bei den katholischen Kollegen sei das nicht viel anders. Fasching betont: „Dass der Ethikunterricht an unserer Schule hohe Wertschätzung bei Schülern, Eltern, und Lehrern genießt, zeigt die jährliche einhellige Zustimmung zum Schulversuch.“

Der am Sportgymnasium in Maria Enzersdorf unterrichtende katholische Religionslehrer und ausgebildete Psychotherapeut Martin Wögerbauer-Schreihans „findet zwar die Idee gut, dass es in der Schule keine Zone gibt, wo Kinder nichts über Werte hören. Die Frage ist allerdings, worin diese Werte bestehen, was man den Kindern vermitteln will. Heute exsistieren in unserer Gesellschaft viele Werte nebeneinander, einen Grundkonsens gibt es nicht mehr. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, selbst ihre Erfahrungen zu machen“, meint Wögerbauer-Schreihans, „wie etwa Obdachlose zu besuchen und mit ihnen sprechen“.

Dass über Werte zumindest gesprochen wird, das wünscht sich Silvia Weginger, Direktorin der Neuen Mittelschule Brunn/Maria Enzersdorf. „Schulen leisten heutzutage sehr viel Erziehungsarbeit. Kinder brauchen immer mehr Unterstützung, um ein gedeihliches Miteinander leben zu können. Die Kommunikation wird rauer, schwerer, anders, dazu tragen auch die Sozialen Medien bei. Deshalb wäre mir ein Ethikunterricht von der 1. Klasse an zumindest für die von Religion abgemeldeten Schüler sehr willkommen.“