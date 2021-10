Es sind die „persönlichen Geschichten“, wie Susanna Stangl, Leiterin der AK-Bezirksstelle Mödling, erzählt, die jetzt vermehrt bei der Arbeiterkammer aufschlagen.

„Wir haben mit der SCS einen der größten Arbeitgeber im Bezirk. Doch sowohl Kunden, die von Wien kommen, als auch Mitarbeiter, sind verunsichert und kennen sich nicht aus, wann und in welchem Geschäft jetzt eine FFP2-Maske getragen werden muss“, berichtet Stangl.

Der Wunsch nach einheitlichen bundesweiten Regeln sei jedenfalls groß, auch bei der Arbeiterkammer. Aber groß war auch die Erleichterung, als die Bundesregierung die Sonderbetreuungszeit – rückwirkend mit 1. September und nicht wie geplant mit 1. Oktober – wieder eingeführt hat.

Das freut auch Stangl: „Die Aufregung war sehr massiv. Doch damit ist sichergestellt, dass die Eltern keine Pflegefreistellung oder gar Urlaub zu nehmen brauchen, wenn sie sich in der Pandemie zuhause um ihre Kinder kümmern müssen, falls diese in Quarantäne sind.“

Das betreffe vor allem Eltern, die als Dienstnehmer kein Home-Office in Anspruch nehmen können. Fragen rund um‘s Testen, Tragen von Masken und ob Impfen eine Job-Bedingung werden kann, das beschäftigt die AK-Rechtsexperten gerade sehr stark. Vor allem bei Arbeitssuchenden, die sich melden, wenn in der Job-Beschreibung die Corona-Impfung als Einstellungsbedingung genannt wird. Was rät die Arbeiterkammer den Menschen, wenn sie mit solchen Forderungen konfrontiert sind?

Stangl rät: „Ich würde auf jeden Fall das Gespräch wahrnehmen und schauen, dass ich zu einem Bewerbungsgespräch komme. Es ist nicht alles Schwarz und Weiß, es ist wichtig, Details über den Job zu erfahren und mit dem möglichen Dienstgeber das persönliche Gespräch zu suchen.“

Die Forderung vonseiten potenzieller Arbeitgeber, dass der Bewerber oder die Bewerberin geimpft sein sollte, „wird in Zukunft sicher noch stärker werden“, ist Stangl überzeugt. Auch die automatische Freistellung von Risikogruppen gibt es in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr. Und Fragen gibt es auch bezüglich der Ausstattung des Home-Offices, denn: „Nicht jeder Tisch ist ein geeigneter Schreibtisch und nicht jeder Sessel ein ergonomischer Bürostuhl“, weiß Stangl. Vor Recherchen im Internet bezüglich Arbeitsrecht warnt Stangl: „Man kommt sehr rasch auf deutsche Seiten, und in Deutschland ist das Arbeitsrecht ganz anders als bei uns.“