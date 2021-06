Fahrrad in Münchendorf gestohlen - Hinweise erbeten .

Ein bislang unbekannter Täter stahl am 27. März 2021 um 16:17 Uhr am Bahnhof in Münchendorf (Bezirk Mödling) ein Herren-Mountainbike. Nun wurden Überwachsungskamera-Fotos veröffentlicht, die den Mann zeigen.