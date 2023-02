Fastenzeit: Vorsicht vor dem Jo-Jo-Effekt

Werbung

Wie man am besten fastet, weiß Diätologin Tanja Kirchner aus Guntramsdorf: „Meiner Meinung nach bringt es am meisten, auf zu viel Zucker, Alkohol und gesättigte Fette zu verzichten.“ Die Fastenzeit biete sich dafür gut an, weil viele Menschen gemeinsam fasten würden und es so einfacher werde. „Dass man die komplette Fastenzeit eine Fastenkur macht, halte ich nicht für notwendig. Auch schon zwei Wochen können eine Veränderung mit sich bringen.“

Für den Körper bedeutet Fasten eine Phase der Regeneration: „Der Körper kann sich erholen, Stoffe abbauen und ausscheiden. Der Stoffwechsel kommt so wieder in Schwung.“ Saftkuren und Suppenfasten steht Kirchner eher skeptisch gegenüber: „Beim Fasten mit ausschließlich Flüssigkeiten kann es schnell passieren, dass man zu wenig Proteine zu sich nimmt und Muskeln abgebaut werden. Darauf sollte man achten.“

Auch Judith Kraus, Diätologin im Landesklinikum Baden-Mödling, betont, wie wichtig ein gesunder Umgang mit dem Thema Fasten ist: „Der Begriff des Fastens wird meist mit einer absoluten Nahrungskarenz verbunden, mit dem Ziel, das Körpergewicht zu reduzieren. Zu bedenken ist jedoch, dass beim Fasten dem Körper lebensnotwendige Nährstoffe vorenthalten werden, was sich bei längerer Nahrungskarenz auch nachteilig auf die Gesundheit auswirken kann. Es gibt daher keine einfache Patentlösung, die für jede und jeden passt.“

Guter Einstieg in künftiges Essverhalten

Trotzdem könne das Fasten „ein guter Einstieg in eine positive Umstellung des Essenverhaltens sein“. Generell rät Kraus zu einem professionellen Gesundheitscheck, bevor gefastet wird. Eine Universallösung gibt es laut Kraus nicht: „Gesundes Körpergewicht erreicht und erhält man dauerhaft am leichtesten durch gesunde, ausgewogene Kost und regelmäßige, den individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen angepasste Bewegung.“ Um eine langfristige Veränderung zu erreichen, empfiehlt Kraus das Gespräch mit einer Diätologin bzw. einem Diätologen.

Abruptes Ende hat negative Auswirkungen

Verzichten allein in der Fastenzeit reicht jedoch nicht aus: „Wer das Fasten als Einstieg in die Ernährungsumstellung nutzen möchte, kann sich schon im Vorfeld Gedanken darüber machen, was dauerhaft fortgesetzt werden kann. Strenges, zeitlich begrenztes Fasten mit einem abrupten Ende, ohne einen Lerneffekt daraus mitzunehmen, wird den Jo-Jo-Effekt begünstigen und keine nachhaltige positive Veränderung für die Gesundheit bewirken.“

