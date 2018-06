Der 146. Bezirksfeuerwehrtag ging in Sittendorf, Gemeinde Wienerwald, über die Bühne.

Bezirksfeuerwehrkommandant Richard Feischl dankte den 31 Feuerwehren und ihren Mitgliedern für den großen persönlichen Aufwand und die hohe Motivation: „Die vielen erforderlichen freiwilligen Stunden, die für diese Leistungen aufgebracht werden mussten, sind einmal mehr ein Zeichen dafür, dass unsere Freiwilligkeit im Bezirk Mödling und auch darüber hinaus, optimal funktioniert.“

Eindrucksvoll spiegelt sich dies auch in den Zahlen wider: 25 freiwillige Feuerwehren und 6 Betriebsfeuerwehren mit 2.200 Mitgliedern rückten letztes Jahr zu rund 4.000 Einsätzen aus. Das bedeutet, dass im Bezirk Mödling rund 11 Mal täglich die Feuerwehr ausrücken muss. 33.000 Einsatzstunden wurden ehrenamtlich geleistet, 214 Menschen wurden im Jahr 2017 von den Mödlinger Feuerwehren aus Notlagen befreit bzw. gerettet.

Der Samstag stand im Zeichen der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe der Feuerwehrjugend und der Erwachsenen. 137 Jugendliche und 250 Aktive stellten sich der Herausforderung und zeigten auf der Hindernisbahn und beim Löschangriff, wie gut sie sich für den Landesbewerb vorbereitet haben. Bei der Feuerwehrjugend setzte sich in der Kategorie Bronze die Gruppe „Gumpoldskirchen / Vösendorf“ vor Brunn am Gebirge (Platz 2) und „Kaltenleutgeben / Perchtoldsdorf 1“ (Platz 3) durch.

In der Klasse Silber, bei der jedes Gruppenmitglied jede Position innerhalb der Bewerbsgruppe beherrschen muss, gewann „Hennersdorf / Achau“ vor Maria Enzersdorf und „Kaltenleutgeben / Perchtoldsdorf 1“. Bei den erwachsenen Feuerwehrleuten (Aktive) zeigte die FF Münchendorf ihre Überlegenheit in beiden Kategorien am Bewerbsplatz.