Fit am Arbeitsplatz: Gesunde Mitarbeiter als Erfolgsfaktoren

Den Themen „Ergonomie & Gesundheit am Arbeitsplatz“ nimmt sich beim weltweit tätigen Glücksspielkonzern Novomatic mit Sitz in Gumpoldskirchen ein hausinterner Ergotherapeut an.

Neben regelmäßigen Bewertungen gibt es Beratungen und Workshops zu den Themen Rückengesundheit, Arbeitshaltung, Ausgleich und Bewegung. Zudem stehen aktive Pausen an; ein Schwerpunkt liegt auch bei den jüngsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Lehrlingen: Sie werden in Ergonomie-Grundlagen und interaktiven Workshops besonders geschult. Sämtliche Aktivitäten liegen in der organisatorischen Verantwortung eines eigenen Novohealth-Teams. Unter anderem gibt es die Möglichkeit zur Muttermalkontrolle (Melanom-Vorsorge), Wirbelsäulendiagnostik, Gesunden-untersuchung, Impfaktionen, Hallenfußball, Teilnahme an Laufveranstaltungen, einen Skitag und den jährlichen, groß angelegten Gesundheitstag („Company Day“).

Gesunde Mitarbeiter sind zugleich Erfolgsfaktoren

Novomatic-Prokurist Stefan Krenn hält „gut ausgebildete und vor allem gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die größten Erfolgsfaktoren. Darum investieren wir in zahlreiche Gesundheitsmaßnahmen und -aktivitäten im Headquarter sowie an unseren anderen Standorten“.

Für die beiden Mödlinger Industriebetriebe „Knorr-Bremse“ und „Dr. techn. Josef Zelisko“ ist das Wohlbefinden der rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig. Die Unternehmen bieten daher seit vielen Jahren mit KBA-FIT ein umfangreiches Sportprogramm an. An verschiedenen Standorten in der Region kann die Belegschaft kostenlos Sport betreiben. Das gut besuchte Angebot reicht derzeit von Tennis, Squash und Badminton über Schwimmen und Klettern bis hin zu Yoga. Beliebt sind vor allem die Laufveranstaltungen, an denen gemischte Teams teilnehmen, wie der Business Run in Wien oder der Anningerlauf. Heuer soll es wieder ein Tennisturnier geben, auch der Skitag soll im nächsten Winter wieder veranstaltet werden.

Sport gilt auch als Vernetzungsplattform

„Beim Sport kommen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Unternehmensbereichen zusammen“, erklärt KBA-FIT-Leiterin Claudia Christian, Assistentin der Geschäftsführung. Das Programm fördere „nicht nur die Fitness, sondern auch das Kennenlernen und die bessere, abteilungsübergreifende Vernetzung“. Nicht zu vergessen auf die gesunde Ernährung: Im Betriebsrestaurant wird täglich zumindest ein vegetarisches Menü angeboten, frische Salate stehen ebenfalls zur Auswahl. Dazu gibt es stilles und sprudelndes Wasser zur freien Entnahme.

„Mit.Einander“ in Bewegung

Unter dem Motto „Mit.Einander in Bewegung bleiben“ bietet die Raiffeisen Regionalbank Mödling ihren 208 Mitarbeitern jährlich ein umfangreiches Gesundheitsprogramm.

Dominik Sild von der Raiffeisen Regionalbank Mödling baut Übungen mit dem Theraband in den Arbeitsalltag ein. Foto: RRB Mödling

Dazu zählen Gratisimpfungen sowie Vorsorgeuntersuchen. Auch die vielseitige Gesundheitsvorsorge-Palette der Arbeiterkammer wie der Health-Truck, Vorträge bzw. Webinare („Endlich rauchfrei“, „Langfristig abnehmen“, etc.) werden aktiv angeboten.

Sogar während der Lockdowns wurden Kurse wie Afterwork-Bodyweight, Yoga oder Pilates im Online-Training durch die Raiffeisen Sportunion angeboten, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homeoffice physischen sowie psychischen Ausgleich zu schaffen.

Siegel für betriebliche Gesundheitsförderung

Des Weiteren umfasst das Gesundheitsprogramm kostenlose Beratungsstunden zur Wahrung der mentalen Gesundheit. Dazu wird ein Expertenpool an Psychologen, Psychotherapeuten und Lebens- und Sozialberater zur Verfügung gestellt, die sich unter anderem um Burnout-Prävention kümmern. Die RRB-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter organisieren in Eigeninitiative sportliche Aktivitäten wie Mountainbiken, Wandern oder Bowling, die zum Teambuilding und harmonischen Betriebsklima beitragen. In wenigen Tagen erhält die RRB Mödling zum wiederholten Male für die gesundheitsfördernden Maßnahmen das „BGF – Gütesiegel Betriebliche Gesundheitsförderung“.

„Gesunde und fitte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich an ihrem Arbeitsplatz und ihrem Team wohlfühlen, sind die Erfolgsfaktoren jedes Unternehmens. Deshalb investieren wir gerne in ein umfassendes Gesundheitsprogramm“, meinte Ursula Küssel, Bereichsleiterin Mitarbeiterentwicklung, Führungs- und Unternehmenskultur in der RRB Mödling.

