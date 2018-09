„Drei Asylanten beim versuchten Diebstahl erwischt“, postete FPÖ-Nationalrat Christian Höbart in der Vorwoche stolz seine Erlebnisse beim BILLA in Guntramsdorf auf Facebook. „Mit einer Bediensteten gemeinsam vom Abhauen abgehalten. Polizei gerufen. Amtshandlung der Polizei.“

Unzählige Kommentare – positiver und negativer Art – waren die Folge.

Im Rahmen eines „Presse“-Artikels bekam Höbart eine Breitseite ab. Von „heldenhafter Tat“ könne keine Rede sein, vielmehr von „imaginären Ladendieben“.

Entsprechende Recherchen und eine Meldung der Landespolizeidirektion NÖ hätten ergeben, dass sich der Verdacht gegen die drei Beschuldigten nicht erhärtet habe. „Somit war nach der Kontrolle der Personen die Amtshandlung betreffend eines Ladendiebstahls für die Polizei beendet“, macht das exekutive Socialmedia-Team via Facebook deutlicht.

Höbart reagierte sauer: „In aller Klarheit: Ich weiche diesem linken Shitstorm-Lüfterl, wo versucht wird, aus Fast-Dieben Unschuldslämmer zu konstruieren, keinen Millimeter und werde weiter zu meiner Haltung und Linie stehen, bei Notwendigkeit Zivilcourage zu leisten.“

Zeugen und er hätten bemerkt, wie eine Personengruppe Waren in einen Rucksack steckten. „Darauf hin griff ich ein, ging lautstark in deren Richtung, einer türmte, die anderen rissen Waren wieder aus dem Rucksack heraus, diese landeten entweder am Boden, oder chaotisch in den Regalen“, erklärt der Guntramsdorfer im NÖN-Gespräch.

"Das Verlassen des Marktes verwehrt"

„Auch Angestellte bekamen das mit, eine davon verständigte die Polizei. Eine Bedienstete und ich verwehrten den jungen Männern das Verlassen des Marktes, bis die Polizei kam. Danach fand eine Amtshandlung statt, deren Ausgang war allerdings nicht mehr meine Angelegenheit. Jedenfalls nahmen die Polizisten die Männer anschließend mit.“

Er habe „korrekt gehandelt, es wurde damit über das allgemeine maßhaltende Anhalterecht eine Straftat verhindert“.