Angesichts der Tatsache, dass am 25. September im Nationalrat darüber abgestimmt wird, ob der Klimanotstand in Österreich ausgerufen werden soll oder nicht, hat die „Fridays for Future“-Bewegung vergangenen Freitag im Bezirk Mödling viele Unterstützer gefunden.

Beteiligung fast überall parteiübergreifend

In Münchendorf organisierte Christoph Kornitzer, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, eine Klimademo, um die Menschen wach zu rütteln. Dass die ÖVP als einzige im Gemeinderat vertretene Partei dabei nicht mitmarschierte, findet Kornitzer „enttäuschend“. Die ÖVP konterte, sie findet es sinnvoller, sich aus Klimaschutzgründen an der Flurreinigungsaktion zu beteiligen. In Biedermannsdorf lud Umweltgemeinderat Karl Wagner von den Grünen zu der Aktion „Dein Ort für die Zukunft – Auftakt zur weltweiten Klimastreikwoche“.

Kinder und Erwachsene malten mit Enthusiasmus Plakate, um sie anschließend vor der Ortstafel zu präsentieren.

Alexandra Wolfschütz von den Grünen machte in Vösendorf darauf aufmerksam: „Vösendorf ist besonders umweltbelastet. Egal ob aus der Luft mit Feinstaub, CO² oder Treibhausgasen, oder im Boden. Daher sind wir hier ganz dringend gefordert zu handeln, und das schnell.“

In Wiener Neudorf marschierte Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, mit auf der Hauptstraße. Damit will er ein Zeichen setzen, dass „rasch gehandelt werden muss, um die gegenwärtigen Bedingungen, unter denen das Klima leidet, zu ändern“.

Eine mutige Klimapolitik fordert auch die „Fridays for Future“-Bewegung in Gaaden. Gaadens ÖVP-Obfrau Elisabeth Hubeny unterstützte die großteils jungen Leute in ihrer Forderung, die Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius zu reduzieren.