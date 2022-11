Fußball WM im Winter hat nicht nur Nachteile für Sportwetten-Anbieter

Jürgen Irsigler, Geschäftsführer von „Admiral Sportwetten“, einer Novomatic-Tochter, mit Sitz in Wiener Neudorf, sieht grundsätzlich in jedem sportlichen Großereignis – allen voran einer Fußball-WM – „die Möglichkeit, neue Kundinnen und Kunden zu aquirieren“.

Aus seiner Erfahrung gesprochen, gehen in WM-Zeiten bis zu dreimal mehr Wetten ein als während Champions League-Spielen.

Irsigler glaubt auch nicht, dass sich das Interesse der Fußball-Begeisterten wegen der Kritik am Austragungsland und des winterlichen Termines in Grenzen halten werde: „Ganz im Gegenteil. Vor Weihnachten sind die Menschen nicht im Urlaub so wie sonst im Juli, August.“ Zudem ist er davon überzeugt, dass „am Ende des Tages beim ersten Anpfiff alle die Fußball-WM mitverfolgen werden“. Und aus seiner Sicht gesehen – auch wetten werden.

„Im Dezember kommen mit Sicherheit mehr Gäste in unsere Filialen als im Sommer.“

Bei „Admiral Sportwetten“ sei man für den vermehrten Besucherandrang gerüstet, berichtete Irsigler. Es werden eigene Gastro-Angebote und Spezialpakete in den Filialen geschnürt. Unter anderem wird ein Auto verlost.

Alles in allem habe der winterliche Termin viel Gutes: „Im Dezember kommen mit Sicherheit mehr Gäste in unsere Filialen als im Sommer.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.