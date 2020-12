Für Bettina Klein-Wetzl vom Achauer Winzerhof macht es sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt, dass der Winzerhof auch Zimmer – etwa für Arbeiter auf Montage – bietet. Die Mitarbeiter in der Gastronomie sind „zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Die Beschäftigten im Hotel sind auch in Kurzarbeit, sie wechseln einander zum Frühstück machen und Zimmer aufräumen ab.

Die Situation ist eine herausfordernde. „Im November haben wir rasch 80 Prozent des versprochenen Umsatzersatzes ausbezahlt bekommen. Trotzdem habe ich das Ersparte, das ich für eine neue Einrichtung zur Seite gelegt habe, genommen, um die doppelten Gehälter zu Weihnachten zahlen zu können“, erzählt die Wirtin, die mit einer Lebensberaterpraxis und einer energetischen Ausbildung auch über ein drittes Standbein verfügt.

Ängste der Menschen bekommt sie daher hautnah mit. „Die einen fürchten sich vor dem Virus, die anderen vor dem Verlust des Arbeitsplatzes“, weiß Klein-Wetzl. „Die Menschen bitte nicht mit Angst zuschütten, sondern positiv motivieren.“

Was den Winzerhof betrifft, ist für Klein-Wetzl klar: „Wir sind auf jeden Fall zum Aufsperren bereit.“

Relativ gut über die Runden kommen auch Hotel und Restaurant „Karl-Wirt“ in der Perchtoldsdorfer Ketzergasse, wie Herbert Karl erläuterte: „Das Hotel ist für Geschäftsleute geöffnet und das Restaurant prinzipiell geschlossen. Aber zweimal pro Woche wird gekocht, die Speisen stehen dann tiefgefroren im Hotel zur Abholung bereit. Nicht zuletzt deshalb wird mit der Kurzarbeit das Auslangen gefunden, wir mussten kein Personal abbauen.“

Erneute „Haube“ rückt in den Hintergrund

Im Mödlinger Babenbergerhof ist vom Jubel über die Bestätigung der „Gault Millau“-Haube nicht viel zu hören. Carl Breyer & Co kümmern sich derweil um die wenigen Hotelgäste, zaubern unter anderem Speisen fürs Take-away auf die Teller und sind froh, die beiden Lockdowns zur Renovierung des Gastronomiebereichs genützt zu haben. „Ein Projekt zum Ausbau des Hotels hätten wir sicher nicht durchgezogen“, lässt Breyer nicht unerwähnt.