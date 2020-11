Franz Hornung, Betreiber des Heurigen „Ranch“ in Guntramsdorf, begrüßt die angekündigten Entschädigungen, falls diese „auch wirklich in der versprochenen Höhe ankommen. Das würde uns natürlich weiterhelfen.“

Der Ersatz (80 Prozent des November 2019-Umsatzes) soll laut NÖ-Wirtesprecher Mario Pulker für alle Gastronomen gelten – unabhängig davon, ob sie im November ganz zusperren oder ein Liefer-/Abholservice anbieten. Bis zum erneuten Lockdown wurde auf der „Ranch“ das Konzept der Speisen-Abholung beworben und versuchsweise erprobt. „Wir können uns vorstellen, dieses Service weiterzuführen“, erklärt Hornung.

Oliver Reith vom Maria Enzersdorfer „Schottenheurigen“ begrüßt „den Lockdown, wir können es nicht verantworten, dass die Infektionszahlen weiter in die Höhe gehen, deshalb tragen wir die Maßnahmen voll mit. Das sagt mir meine moralische Verantwortung als Gastwirt und als Bürger, auch wenn es wirtschaftlich eine Katastrophe ist. Alle Mitarbeiter sind jetzt in Kurzarbeit“. Die Erfahrung habe gezeigt, dass das Liefer- und Mitnahmeservice „extrem gut angekommen ist. Das positive Feedback hat uns sehr viel gegeben, als kleiner Teil des Rädchens Freude in die Haushalte bringen zu können“.

Boe Alexander Lang vom „Alexander“ in Perchtoldsdorf setzt wieder auf Lieferservice.

Alexander und Karin Lang vom Restaurant „Alexander“ am Perchtoldsdorfer Marktplatz sind „durchaus Lockdown-erprobt, wir wollen auch die zweite Auflage meistern“. Sie bieten wieder Abhol- und Lieferservice. Im Gegensatz zum Frühjahr können diesmal auch die Schulen und Kindergärten beliefert werden. Allerdings rechnet das Gastronomen-Ehepaar damit, dass auch Heurige auf Lieferung und Abholung setzen werden und dadurch der „Kuchen im wahrsten Sinne des Wortes kleiner wird“.

Neben Drive-in gibt’s auch Walk-in

Auch McDonalds-Franchisenehmer Martin Spörker setzt bei seinen Standorten in der Breitenfurter Straße in Wien, am Bahnhof Wien-Liesing, in der Shopping City Süd (Mall und Parkplatz) sowie in Wiener Neudorf (IZ NÖ-Süd) auf Bewährtes. „Es gibt täglich von 7 bis 20 Uhr Drive-in und Walk-in. Man kann Speisen also auch im Lokal abholen, aber nicht im Restaurant oder im Gastgarten essen.“ Das Burger-Angebot werde nicht reduziert, „wir warten ab, wie sich die Frequenz entwickelt“.

Stanitz Maximilan Spitzer vom „Kaiserbahnhof“ erwartet einen „Flaschenhals für den Betrieb“.

Maximilian Spitzer vom Laxenburger „Kaiserbahnhof“ geht von „wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten“ aus. Für ihn, die 15 Voll- und die zwei Teilzeitkräfte. Umsatzvergleich (für die Ersatzzahlungen) zum November 2019 hat er keinen, zumal er erst im September 2020 aufgesperrt hat. „Wir überlegen, eine kleine Auswahl an Burgern zusammenzustellen, weil man solche Speisen leicht abholen und liefern kann.“ Spitzer sieht den Winter „als Flaschenhals für den Betrieb, die kommenden Wochen werden sehr schwierig, doch danach sollte es wieder aufwärtsgehen“.

Einen vorläufigen Schlussstrich hat Gernot Kujal von „Georges Domizil“ in der Mödlinger Elisabeth-Straße gezogen. „Aufgrund der Entwicklung rund um Corona haben wir die Entscheidung getroffen, bis März 2021 in einen Winterschlaf zu gehen“, verkündet er auf Facebook. Kujal hat die Corona-Wirren am eigenen Leib gespürt. Im Juli musste er schon einmal als Lokalbetreiber pausieren: Er hatte Kontakt mit einem „positiven“ Gast und musste in Quarantäne.