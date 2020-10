Die SPÖ-Frauen im Bezirk Mödling weisen auch heuer darauf hin, dass Frauen im Durchschnitt bei gleicher Arbeit bedeutend weniger verdienen als Männer.

„Die Einkommensstatistik zeigt, dass Männer im NÖ-Durchschnitt ab dem 20. Oktober bereits jenes Einkommen erreicht haben, wofür Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen – dramatisch ist aber, dass in Mödling der Equal Pay Day aufgrund der noch größeren Einkommensschere aber schon am 18. September erreicht worden ist“, erläutern SPÖ-Landtagsabgeordneter Hannes Weninger und SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Gaby Steiner unisono.

In NÖ erhalten Frauen durchschnittlich um 19,9 % weniger Einkommen als Männer. „Zwar ist das eine minimale Verbesserung zum Vorjahr, nämlich 0,4 %“, erklärt die SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende, „aber dennoch inakzeptabel, dass sich da nicht mehr tut“, ärgert sie sich.

Für den Bezirk Mödling bedeutet das, dass Frauen hier sogar 28,6 Prozent im Jahr weniger verdienen als Männer. Damit liegt man weit über dem Landesschnitt von 19,9 Prozent und ist damit Schlusslicht in Niederösterreich. Bundesweit ist die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern nur im 1. Wiener Gemeindebezirk noch größer.

Diese Analyse verwundert für den Bezirk Mödling doch einigermaßen, sind hier doch viele Arbeitsplätze und gut bezahlte Jobs zu finden.

Die NÖN hat bei Susanne Stangl, Bezirksstellenleiterin der Arbeiterkammer Mödling, nach den Gründen für diesen krassen Gegensatz nachgefragt.

Sie erklärt: „Es stimmt, dass es in Mödling viele Jobs gibt, die gut bezahlt werden. Aber im Vergleich Männer zu Frauen werden, auch wenn man die Teilzeitjobs hinausrechnet, die Männer deutlich besser bezahlt als die Frauen. Und das macht dann den Unterschied aus.“ Wie man das Dilemma lösen könnte, dafür gibt es verschiedene Ansätze.

„Frauen arbeiten vielfach in Branchen wie Pflege, Kinderbetreuung oder dem Handel. Hier wird viel geringeres Gehalt bezahlt als in Branchen, die von Männern dominiert werden. Wir brauchen generelles Umdenken, wie Arbeit bewertet wird und warum es etwa weniger Wert sein soll, was eine Betreuerin im Kindergarten leistet als jemand, der in einem Industriebetrieb arbeitet“, sagt Stangl.

In der SPÖ drängt man auf eine Maßnahmenoffensive.