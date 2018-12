Ilse Fleck-Vaclavik ist praktische Ärztin in Perchtoldsdorf und Vizepräsidentin der „Österreichischen Gesellschaft für homöopathische Medizin“. Sie setzt homöopathische Arzneien bei Krankheiten ein, bei denen noch Regulation möglich ist. „Es ist nicht möglich, mittels homöopathischer Arzneien ,Fehlendes’ zu ersetzen, wie etwa bei Diabetikern das Insulin. Ebenso gibt es chirurgische Eingriffe, die einfach notwendig sind.“

Zu ihren Patienten zählen vor allem Menschen, die in der konventionellen Medizin keine ausreichende Besserung ihrer Symptome erfahren haben, wie bei bestimmten Nebenwirkungen im Rahmen von Chemotherapien bei der Behandlung von Tumorerkrankungen.

Dem Vorschlag der Patientenanwältin Sigrid Pilz kann Fleck-Vaclavik gar nichts abgewinnen, denn: „Die Diskussion geht an den Patienten vorbei. Es sollte auch die Entscheidung der Patienten sein, nach welcher Methode sie behandelt werden wollen.“

Bedenken dabei müsse niemand haben, denn: „Gerade in Österreich ist die Homöopathie eine ärztliche Methode, das heißt, nur fertig ausgebildete Mediziner dürfen nach einer Zusatzausbildung, die 350 Stunden über mehrere Jahre umfasst, homöopathisch behandeln. Der Vorteil für die Patienten ist, dass ihnen immer ein gut ausgebildeter Schulmediziner gegenüber sitzt, der entscheiden kann, welche Maßnahme im jeweiligen Fall angezeigt ist.“

Der internationale Trend gehe aber in eine andere Richtung als jene, die gerade in Österreich eingeschlagen wird. „In der Schweiz ist Homöopathie bereits in der Grundversorgung verankert, auch in Deutschland übernehmen viele der Krankenkassen die Kosten“, merkt die Ärztin an.

Wahlfach-Streichung „sehr bedauerlich“

Daher bedauert sie auch, dass das Wahlfach Homöopathie an der medizinischen Uni Wien abgeschafft worden ist. „Es ist wichtig, dass die Studenten im Rahmen ihrer medizinischen Ausbildung auch komplementäre Maßnahmen kennenlernen, um später im Rahmen ihrer Tätigkeit entscheiden zu können, welche Maßnahmen angezeigt sind“, betont die Ärztin. Außerdem befinde man sich in Österreich auf einer Insel der Seligen, was die Prüfung von Arzneien betrifft, dazu gehören auch homöopathische Arzneiwaren.

Das bestätigt auch Wiltrud Steidl von der Salvator-Apotheke in Mödling. „Es ist eine persönliche Einstellungssache, nicht jedes Heilmittel, das ich verkaufe, muss mir sympathisch sein. Das gilt sowohl für homöopathische als auch allopathische Arzneimittel. Wenn das Mittel im europäischen Arzneibuch verankert ist, dann ist es auch offiziell registriert und zugelassen. So lange das für homöopathische Arzneimittel zutrifft, werden wir diese auch verkaufen.“ Die Erfahrung zeige, dass „Homöopathika sinnvoll sind, wenn man sie mit Verstand und überlegt einsetzt.“

Aus der Bären-Apotheke in Maria Enzersdorf heißt es: „Aus gutem Grund haben Homöopathika ihren Platz in der Apotheke. Denn neben Ärzten liefern vor allem wir Apotheker jene notwendige Aufklärungs- und Informationsarbeit, die unsere interessierten Patienten zu mündigen Entscheidern macht und so die Grundlage für eine fachgerechte Anwendung der alternativmedizinischen Mittel schafft.“