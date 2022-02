Heftiger Einsatz: Tobender Syrier verletzte gleich drei Polizisten

Ein 17-jähriger syrischer subsidiär Schutzberechtigter bedrohte in einer Jugendeinrichtung im Bezirk Mödling seine Betreuerin.

Auch den einschreitenden Polizisten gegenüber verhielt sich der Beschuldigte sehr aggressiv und versuchte immer wieder, nach der Betreuerin zu greifen.

Der Syrier wurde schlussendlich festgenommen, woraufhin er sich heftig wehrte und gleich zwei Beamte verletzte. Erst dank spezieller Einsatztechnik konnte der Tobende fixiert und zur Polizeiinspektion Wiener Neudorf eskortiert werden.

In der Folge wurde er im Beisein eines Anwaltes einvernommen, zeigte sich aber weder geständig, seine Betreuerin gefährlich bedroht, aktiven Widerstand geleistet, noch, zwei Polizeibeamte verletzt zu haben. Nach Abschluss der Erhebungen wurde der 17-Jährige auf Anweisung der Staatsanwaltschaft freigelassen und die Unterbringung in einer Jugendunterkunft in Baden angeordnet, zumal für seine bisherige Unterkunft im Bezirk Mödling ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wurde.

Im Zuge der Überbringung des Beschuldigten zur neuen Unterkunft in Baden setzte der junge Mann neuerlich Widerstand gegen die Staatsgewalt, wodurch ein weiterer Polizeibeamter im Gesichtsbereich verletzt wurde. Letztendlich landete der rabiate Syrier in der Justizanstalt Wiener Neustadt.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden