Bezirkswirte-Sprecher und Café Kanzlei-Besitzer Johannes Schmid aus Mödling hält Gästelisten prinzipiell für eine gute Idee. „In Deutschland und der Schweiz wird mit diesem System auch schon länger gearbeitet. Außerdem leben wir in Mödling nicht vom Tourismus. Für die Tagesgastronomie wird das, denke ich, funktionieren.“

Schmid sieht dabei jedoch ein Problem: „Die von den Gästen angegebenen Daten können nicht überprüft werden. Solange wir nur das durchführende Organ sind, funktioniert es sicherlich. Wenn wir als Gastronomen aber auch die Richtigkeit der angegebenen Daten kontrollieren müssten, wird es schwierig werden. Die Gäste nehmen zum Essen ja keinen Meldezettel oder Reisepass mit.“

„Der Niedergang des Amateurfußballs. Es wäre der Todesstoß, ich schätze – für die Hälfte der Vereine.“ Hauptgruppenobmann Harald Zeller über Geisterspiele

Ein weiteres Problem sieht Schmid mit Personen, „welche sich weigern, das Gästeblatt auszufüllen, oder einen Fantasienamen hinschreiben.“ Geht es nach Schmid, wäre ein Gästeblatt erst ab zehn Personen interessant. „Wenn ein Gast allein in ein Lokal kommt, sollte er sowieso keinen Kontakt zu anderen Gästen haben, somit finde ich die Individualausfüllung nicht unbedingt sinnvoll.“

Gastrokollege Georg Stocker, Besitzer des vielfach prämierten Landgasthauses Stockerwirt in Sulz im Wienerwald, blickt dem neuen System positiv entgegen. „Bei uns wird sich nicht so viel ändern. Wir leben von rund 90, wenn nicht sogar 100 Prozent Reservierungen. Somit erhalten wir automatisch den Namen und die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse von zumindest einem Gast am Tisch“, erzählt Stocker. Er geht sogar so weit und bezeichnet dieses System als „eine perfekte Lösung, da man im Falle eines Corona-positiven Gastes schnell und einfach die Verbindungen zu anderen Besuchern knüpfen und diese benachrichtigen kann. Jeder Betrieb, welcher diese neue Maßnahme für schlecht befindet, schießt sich ein Eigentor“.

Das sieht Alexander Lang vom Restaurant „Alexander“ in Perchtoldsdorf ganz anders. „Das ist der Todesstoß der Gastronomie. Ich liefere noch immer jeden Tag Speisen an meine Kunden aus. Natürlich plaudert man da auch und ich habe bis jetzt immer nur gehört: ‚Nach Wien geh’ ich nicht mehr essen. Das tu ich mir nicht an mit der Gästeliste.‘ Was soll ich dazu noch mehr sagen? Das wird mühsam“, befürchtet Lang.

Eine Registrierungspflicht ist am Fußballplatz derzeit nicht das Problem. Wenn die Maßnahmen am 5. Oktober in Kraft treten, dürften gar keine Fans mehr auf die Sportplätze im Bezirk – das gilt für NÖ-Bezirke, in denen die Corona-Ampel Orange zeigt.

Harald Zeller, Obmann der Hauptgruppe Süd, hofft, dass die Maßnahmen in der Praxis etwas aufgeweicht werden, denn ansonsten sei es „der Niedergang des Amateurfußballs. Es wäre der Todesstoß, ich schätze einmal – für die Hälfte der Vereine.“

Werden die Ankündigungen so umgesetzt, würden am Wochenende zum letzten Mal Zuschauer auf den Fußballplätzen sein. Einige Vereine wollen ohne Fans gar nicht mehr spielen. Das hat wirtschaftliche Gründe. „Ich kann als gemeinnütziger Verein nicht verantworten, dass von Haus aus ein Minus gemacht wird, es sind ja allein 200 Euro für die Schiris zu bezahlen“, gibt Breitenfurt-Obmann Gerhard Kubin Einblick in die Kosten. Einige Teams hinterfragen auch den Fairness-Gedanken, wenn Kontrahenten aus anderen Bezirken (grüne/gelbe Ampelfarbe) mit Besuchern spielen dürfen. Dennoch gibt es Stimmen, die trotz der fehlenden Einnahmen weiter spielen wollen. Achau-Obmann Stefan Wagner meint: „So lange es erlaubt ist, spielen wir. Natürlich tut es weh, wenn dann Derbys ohne Zuschauer ausgetragen werden.“

Am Dienstag (nach Redaktionsschluss) tagte der Vorstand des NÖ-Fußballverbands. Erwartet wird, dass die Meisterschaft nicht abgebrochen wird, es den Vereinen aber freisteht, ob sie Geisterspiele durchführen. Die Admira ist aufgrund des Bundesliga-Präventionskonzepts von den Geisterspielen nicht betroffen, darf weiter Fans rein lassen.

Die Kultur-Veranstalter bangen sowieso um ihre Existenz (siehe Meinungen links) – ein Lichtblick ist, dass das Festival Stadt:Kultur in Perchtoldsdorf und Baden stattfinden kann.